Sant Joan, único municipio de Ibiza fuera del sistema VioGén: el PSOE exige que se adhiera

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sant Joan ha registrado una moción para el próximo pleno municipal en la que reclama la adhesión inmediata del municipio al sistema VioGén del Ministerio del Interior, una herramienta estatal destinada a mejorar la coordinación policial, el seguimiento de los casos y la protección de las víctimas de violencia de género. El sistema VioGén, impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad, tiene entre sus objetivos integrar información, valorar el riesgo, realizar seguimiento y protección de las víctimas y emitir avisos o alertas ante situaciones de peligro.

El PSOE ha recordado que Sant Joan es, actualmente, el único municipio de la isla de Ibiza que no forma parte de este sistema, mientras que el resto ya están integrados en la red de coordinación y seguimiento de casos de violencia machista.

"Las mujeres de Sant Joan merecen la misma protección"

El portavoz socialista, Pep Torres 'Peret', ha defendido que la incorporación al sistema es necesaria para garantizar la igualdad de recursos en todo el territorio insular. "Las mujeres de Sant Joan merecen la misma protección y los mismos recursos que la resta de municipios de Ibiza. No podemos permitir que nuestro municipio quede fuera de un sistema que salva vidas y mejora la coordinación ante situaciones de riesgo", ha señalado.

La moción presentada por el PSOE ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género, garantizando una respuesta rápida y coordinada entre administraciones y cuerpos de seguridad.

Baleares, a la cabeza en tasa de víctimas

El grupo socialista ha recordado también que Baleares encabeza la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con 115,8 casos, frente a una media estatal de 74, según los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a 2025.

Además, según los datos citados por el PSOE, la tasa de encausados por violencia de género por cada 100.000 habitantes en las Illes Balears se sitúa en 641,1, muy por encima de la media estatal, que es de 416,1. Aunque no existen datos públicos desglosados específicamente para Sant Joan, los socialistas consideran que esta realidad también afecta a los municipios pequeños y que ninguna administración local puede quedar al margen de los sistemas de protección institucional.

Formación para la Policía Local y coordinación con otras administraciones

La iniciativa socialista también solicita formación específica para la Policía Local y el personal municipal, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación efectiva con la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil y los servicios sociales.

Con esta moción, el PSOE ha reclamado que Sant Joan se incorpore cuanto antes al sistema VioGén y deje de ser, según ha denunciado el grupo socialista, el único municipio de Ibiza fuera de esta red estatal de protección frente a la violencia machista.