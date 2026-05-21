Educación amplía el transporte escolar para alumnos de Formación Profesional de Ibiza

La conselleria balear de Educación y Universidades reforzará el transporte escolar para los alumnos de Formación Profesional de Ibiza el próximo curso. Así lo anunció este martes el conseller, Antoni Vera, durante la reunión mantenida con los directores de los centros públicos de Ibiza y Formentera, convocada para explicar las principales novedades organizativas, normativas y educativas del próximo curso escolar.

Educación pondrá en marcha dos nuevas rutas de transporte escolar dirigidas al alumnado de FP. Una de ellas conectará distintos municipios de la isla con la ciudad de Ibiza, mientras que la segunda enlazará Vila con Santa Eulària, donde se encuentra el Centro de Integración de Formación Professional Can Marines. El objetivo, según defendió el conseller, es facilitar el acceso de los estudiantes a estos estudios y reducir las dificultades de desplazamiento que pueden condicionar la continuidad formativa.

Preocupaciones de algunos centros por falta de transporte

El anuncio llega en un contexto en el que la movilidad del alumnado volvió a aparecer como una de las preocupaciones de los centros educativos de la isla. Durante el turno de intervenciones, una representante del aula de la Escola d'Adults de Cala de Bou, denunció la pérdida del espacio que utilizaban hasta ahora y por las alternativas planteadas para reubicar la actividad lectiva. Según explicó, el traslado al instituto Sant Agustí o a un aula en Sant Josep dejaría en una situación complicada a parte del alumnado, especialmente a los grupos más vulnerables. En su intervención, advirtió de que muchos de estos estudiantes acuden caminando al aula actual y que un cambio de ubicación podría dificultar su asistencia. “Estas personas más vulnerables tendrán seguramente dificultades”, señaló, al reclamar una solución que no deje desatendidos a los alumnos afectados.

El conseller se comprometió a buscar una salida para evitar que el cambio de ubicación perjudique al alumnado. “Encontraremos una solución”, respondió Vera durante la reunión, en la que insistió en que el objetivo es que ningún estudiante quede sin atención por problemas de espacio o desplazamiento.

Además del refuerzo del transporte escolar para FP, la conselleria abordó otros asuntos vinculados a la planificación del próximo curso, como los procesos de admisión, la adjudicación de plazas docentes, la actualización de protocolos de convivencia y riesgos laborales, el impulso de programas de bienestar emocional y la revisión normativa sobre derechos y deberes del alumnado.

Reforzar la autoridad del profesorado

Uno de los puntos destacados de la reunión fue también la voluntad de Educación de reforzar la autoridad del profesorado y de los equipos directivos mediante un nuevo decreto que actualizará el marco normativo vigente desde 2010. Este texto incluirá un reconocimiento específico del papel institucional de los docentes y directores como autoridad pública en los centros sostenidos con fondos públicos.

Las reuniones con los equipos directivos tienen como finalidad, según la conselleria, mejorar la coordinación con los centros y facilitar la organización del próximo curso. En el caso de Ibiza, el transporte y la movilidad del alumnado se perfilan como uno de los elementos clave para garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en enseñanzas como la Formación Profesional y en zonas donde los desplazamientos condicionan el acceso a la educación.