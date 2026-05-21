Mira aquí todos los horarios, plazos y precios de la Escuela del Mar 2026 de Sant Josep en Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep abrirá el próximo 1 de junio las inscripciones para la Escola del Mar 2026, un programa municipal dirigido a niños y niñas nacidos entre 2009 y 2016, de 10 a 17 años, que se desarrollará en la playa de ses Salines. El servicio, impulsado a través de la concejalía de Deportes, podrá solicitarse hasta el 3 de junio. El periodo principal de la actividad será del 1 de julio al 31 de agosto, aunque también se han previsto semanas extra del 22 al 30 de junio y del 1 al 4 de septiembre para cubrir las necesidades de las familias.

El concejal de Deportes, Xicu Ribas, ha señalado que "con la Escola del Mar no solo ofrecemos una herramienta fundamental de conciliación familiar durante las vacaciones, sino que además conseguimos que los jóvenes del municipio se acerquen a los deportes náuticos, aprendan a respetar el medio marino y disfruten de un verano activo y saludable".

Todos los plazos, horarios y precios de la escuela del mar 2026. / Ajuntament de Sant Josep

El horario y los precios

El horario general será de 9 a 14 horas, con el objetivo de facilitar la jornada laboral de los padres. Las tarifas para niños empadronados se han fijado en 190 euros por un mes y 340 euros en el caso de pago único por los dos meses, mientras que para los no empadronados el coste será de 250 euros mensuales o 450 euros por el periodo completo. El precio de las semanas extra será de 70 euros para los empadronados y de 90 euros para los no empadronados.

Para la adjudicación de las plazas se aplicará un baremo de puntuación que prioriza el empadronamiento en el municipio, la situación laboral de la unidad familiar y condiciones especiales como familias numerosas, monoparentales o en riesgo social.