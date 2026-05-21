Verónica Chaparro, directora de Enfermería de Ibiza: "El cuidado del paciente no se fragmenta, se adapta a cada etapa vital, contexto y necesidad»

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha reunido este jueves a cerca de un centenar de profesionales de distintas categorías en la jornada 'Cuidamos de principio a fin', celebrada en la sala de actos del Hospital Can Misses y centrada en el cuidado integral, desde el autocuidado del profesional hasta la atención al paciente y a sus cuidadores.

La jornada la ha inaugurado el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero Cuadrillero, y la directora de Enfermería, Verónica Chaparro Sanz. El encuentro se ha estructurado en dos bloques, en los que profesionales del Área de Salud han compartido diferentes proyectos y experiencias basadas en la aplicación de estos cuidados.

Tras la inauguración, Tamara de León, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y fundadora de D-Balance, ha abordado el 'Autocuidado a través del deport'” con una sesión práctica que, según el Área de Salud, ha conseguido activar a los participantes.

Tamara de León, durante su sesión. / asef

Después de esta masterclass, Esther Prats Ferrer, enfermera gestora de casos del Área de Salud de Ibiza y Formentera, ha impartido el taller 'Cuidar desde casa: Taller Cuidadores', en el que se tratan con los cuidadores cuestiones como la alimentación y la nutrición, la higiene personal, los cuidados de la piel y la prevención de úlceras, la medicación o la prevención de caídas. Mercedes Pérez Rodríguez y David Torres Santiago, supervisores de Enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, han presentado la tercera ponencia, titulada 'Cuidar al que cuida empieza por escuchar'.

Servicios de emergencias: 'Cuidar cuando se puede'

La jornada también ha contado con la presencia de los servicios de emergencias. Mónica Álvarez Jalón, enfermera asistencial del SAMU061 Ibiza, ha tratado el cuidado desde el sentido de equipo con la ponencia 'Cuidar cuando se puede, cuidar siempre: Técnica y alma en equipo'. Tras el descanso, María José Calvo Martín y Laura Cristina Mari Ribas, técnicas en cuidados de enfermería de los centros de salud de Sant Antoni y Sant Jordi de ses Salines, respectivamente, han intervenido con la charla 'Acompañar, cuidar y formar: TCAE en Atención Primaria'.

Rebeca Sanabria Vicente, enfermera de la Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, ha tratado el acompañamiento y la humanización en la ponencia 'Cuidar con humanidad: acompañar en lo visible y en lo invisible'.

Javier Pérez Martínez, supervisor de Área de Docencia, Formación y Proyectos del Área de Salud de Ibiza y Formentera, ha dirigido un juego interactivo llamado 'CuidaQuiz', cuyo objetivo ha sido consolidar y reforzar los conocimientos adquiridos por los asistentes tanto a lo largo de la jornada como durante el recorrido por los puestos de materiales y dispositivos ubicados en el área expositiva. La actividad se ha desarrollado en formato de quiz interactivo tipo trivial, a través de la plataforma Kahoot, con el propósito de generar una participación dinámica, lúdica y competitiva. Según explica el Área de Salud, también ha servido como herramienta de evaluación formativa de los contenidos abordados durante la jornada.

Eduardo Escudero: "Cuidar al que cuida es fundamental para ofrecer una atención sanitaria de calidad y con alma"

La clausura ha corrido a cargo de Raquel Vázquez Gallego, subdirectora de Cuidados Asistenciales del Área de Salud de Ibiza y Formentera. El director gerente, Eduardo Escudero, ha señalado que “con esta iniciativa, el Área de Salud de Ibiza y Formentera refuerza su compromiso con la formación continua y el bienestar de los profesionales, entendiendo que cuidar a quien cuida es fundamental para ofrecer una atención sanitaria de calidad y con alma”.

Por su parte, la directora de Enfermería, Verónica Chaparro Sanz, ha destacado que “este encuentro tiene como objetivo reflexionar y reforzar un modelo de atención centrado en el paciente, en el que el cuidado no se fragmenta, sino que se adapta a cada etapa vital, a cada contexto y a cada necesidad”.