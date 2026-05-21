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Duras críticas por los recortes en los juzgados de Ibiza : "No tener informático es un disparate y una irresponsabilidad"

El Ministerio de Justicia ha implantado un nuevo sistema de mantenimiento que deja a Ibiza sin técnico presencial

Segundo día de protesta a la puerta de los juzgados.

Segundo día de protesta a la puerta de los juzgados. / CSIF

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Las críticas a los recortes del Ministerio de Justicia, que esta semana han dejado a los juzgados de Ibiza sin un solo técnico de mantenimiento informático, siguen arreciando a la par que aumenta la preocupación entre todos los trabajadores jurídicos por la posibilidad de que aumenten todavía más los retrasos.

"Es un auténtico despropósito y una irresponsabilidad", remarca Juan Nieto, representante del sindicato de funcionarios CSIF en Ibiza y Formentera, a Diario de Ibiza. Nieto ha participado este jueves en el segundo día consecutivo de protestas a las puertas de los juzgados ibicencos, donde se han vuelto a congregar un centenar de jueces, fiscales, letrados, procuradores o administrativos.

"Es cierto que queda un auxiliar informático, pero que no hará lo que venía haciendo este técnico que hoy ha dejado de trabajar y que ha estado prestando este servicio más de 20 años. Era una persona que estaba más que instruida y aclimatada. Nadie mejor que él, que conoce todos los problemas que se suelen dar aquí y que no son pocos", lamenta el portavoz sindical, tras la salida forzada del único técnico informático.

"Los profesionales pagan los platos rotos"

Además, recuerda que el Ministerio de Justicia "viene implantando últimamente nuevos programas y sistemas" coincidiendo con la reforma integral del sistema de Justicia, por lo que supone "un disparate que quieras digitalizarlo todo y pretendas que no haya nadie atendiendo las incidencias que se puedan dar". "Las incidencias se dan por doquier, a diario y en cualquier servicio que se tercien. Esto demuestra el interés que tiene el Ministerio de Justicia por este partido judicial. Y son los profesionales los que pagan los platos rotos", resume.

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Nieto lamenta que la Justicia de Ibiza "no sale de una y se mete en otra". "Estamos en pleno cambio del modelo judicial, con todo lo que ello implicado, y nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Son muchos los cambios y no son pocos los problemas. Y han quitado a la única persona que estaba al pie del cañón para resolver cualquier problema presencialmente", finaliza.

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