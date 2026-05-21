Convocan en Ibiza una concentración urgente en apoyo a la Global Sumud Flotilla

Ibiza acogerá este viernes, 22 de mayo, una concentración urgente en apoyo a los activistas de la Global Sumud Flotilla, después de que sus participantes fueran interceptados por Israel cuando intentaban llegar a Gaza en una misión de carácter humanitario. La movilización será en el parque de la Paz, según los convocantes, la movilización busca denunciar el, "trato indigno, inhumano y monstruoso" recibido por las personas detenidas, a quienes consideran "secuestradas por el Estado de Israel".

Organizaciones de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas han reclamado la liberación de los activistas de la flotilla detenidos en aguas internacionales. La convocatoria anima a la ciudadanía de Ibiza a salir a la calle para mostrar, una vez más, su apoyo a la flotilla y ejercer como voz del pueblo palestino. Los organizadores expresan también su rechazo a la "colonización, al genocidio y a la limpieza étnica" que atribuyen al Estado de Israel. El caso ha generado una fuerte repercusión internacional.

Medios como AP y The Guardian han informado de la polémica por los vídeos difundidos por el ministro israelí Itamar Ben-Gvir, en los que aparecen activistas detenidos y que han provocado críticas diplomáticas y denuncias por trato degradante.