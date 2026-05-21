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Convocan en Ibiza una concentración urgente en apoyo a la Global Sumud Flotilla

La protesta tendrá lugar este viernes 22 de mayo en el parque de la Paz para denunciar el trato recibido por los activistas detenidos por Israel y pedir apoyo al pueblo palestino

Uno de los barcos de la Flotilla Global Sumud que partió el jueves pasado del puerto turco de Marmaris

Uno de los barcos de la Flotilla Global Sumud que partió el jueves pasado del puerto turco de Marmaris / ABDELRAHMAN ALKAHLOUT / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

Ibiza acogerá este viernes, 22 de mayo, una concentración urgente en apoyo a los activistas de la Global Sumud Flotilla, después de que sus participantes fueran interceptados por Israel cuando intentaban llegar a Gaza en una misión de carácter humanitario. La movilización será en el parque de la Paz, según los convocantes, la movilización busca denunciar el, "trato indigno, inhumano y monstruoso" recibido por las personas detenidas, a quienes consideran "secuestradas por el Estado de Israel".

Organizaciones de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas han reclamado la liberación de los activistas de la flotilla detenidos en aguas internacionales. La convocatoria anima a la ciudadanía de Ibiza a salir a la calle para mostrar, una vez más, su apoyo a la flotilla y ejercer como voz del pueblo palestino. Los organizadores expresan también su rechazo a la "colonización, al genocidio y a la limpieza étnica" que atribuyen al Estado de Israel. El caso ha generado una fuerte repercusión internacional.

Noticias relacionadas y más

Medios como AP y The Guardian han informado de la polémica por los vídeos difundidos por el ministro israelí Itamar Ben-Gvir, en los que aparecen activistas detenidos y que han provocado críticas diplomáticas y denuncias por trato degradante.

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