Sanidad
Más de 2.000 citas canceladas en lo que va de semana de huelga en los centros de Ibiza y Formentera
Este jueves se supera la cifra de operaciones y citas en la Atención Primaria canceladas de esta semana: 16 y 705 respectivamente
Las cancelaciones de citas hospitalarias, de Atención Primaria y operaciones programadas se mantiene en la línea de las del miércoles: el cuarto día de la huelga de médicos contra el Estatuto Marco de este mes lleva a la suspensión de 777 citas en un solo día. No es una cifra tan elevada como el día anterior, miércoles día 20, que supuso el día con la cifra más elevada de cancelaciones desde que comenzaron los paros, pero está cerca.
Concretamente, se han suspendido 16 operaciones programadas, 2 más que el día anterior, 56 citas en los hospitales Can Misses y de Formentera para consultas con especialistas o pruebas diagnósticas, 119 menos que el miércoles, y 705 citas de Atención Primaria, 85 más. Las citas canceladas por la semana de huelga de este mes de mayo llega a las 2.160 en total en los centros sanitarios de las Pitiüses: 50 intervenciones quirúrgicas, 309 consultas hospitalarias y 1.801 en centros de salud y unidades básicas.
Comparación de datos
Este jueves la actividad suspendida llega a las 777, unas 32 citas menos que el día anterior, pero aún muy por encima de las citas canceladas a inicio de semana. Entre el lunes y el martes "solo" suman 574, más de 300 menos que las canceladas el jueves. Destacan las cancelaciones en Atención Primaria, que suman más del 90% de las citas canceladas esta jornada.
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