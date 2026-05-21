Botellas, plásticos y desperdicios: retiran más de 500 kilos de basura de una zona natural protegida de Ibiza

Ibiza Hike Station ha organizado una nueva acción medioambiental dentro de su iniciativa ‘Hike to Clean’, que ha reunido a 12 senderistas de diferentes nacionalidades con el objetivo de limpiar una de las zonas naturales protegidas de la isla.

Durante más de tres horas de trabajo, el grupo ha accedido a una zona de acantilado de difícil acceso, donde se habían acumulado más de 500 kilos de basura. Entre los residuos retirados había botellas, plásticos y todo tipo de desperdicios en un entorno natural de gran valor paisajístico.

El grupo de senderistas que realizaron la limpieza / Manuel Ehrensperger

El grupo transporta los residuos a pie desde una zona de difícil acceso

Según la organización, los residuos procederían probablemente de personas que habían acampado o permanecido en la zona durante la temporada. A pesar de la dificultad del terreno y de la complejidad para extraer la basura desde un punto prácticamente inaccesible, los participantes han conseguido transportar todos los residuos a pie hasta el punto de recogida. En la acción han participado personas procedentes de Ibiza, Polonia, Holanda, Colombia y otros países, unidas por una misma misión: proteger y preservar la belleza natural de Ibiza.

Algunas de las bolsas de residuos que extrajeron de una zona de dificíl acceso / Manuel Ehrensperger

"En Ibiza Hike Station creemos que la naturaleza debe ser respetada y protegida", ha explicado Manuel Ehrensperger, fundador de Ibiza Hike Station. "Estoy muy orgulloso de nuestra comunidad y de este club de WhatsApp de más de 1.600 personas que siempre están dispuestas a ayudar a limpiar y cuidar esta isla. Ver personas de tantos países unidas con la misma energía y respeto por la naturaleza es algo realmente poderoso".

Los voluntarios llevando los residuos / Manuel Ehrensperger

La iniciativa forma parte del compromiso medioambiental continuo de Ibiza Hike Station a través de sus acciones 'Hike to Clean', que combinan senderismo, comunidad y conciencia ecológica. El mensaje de esta acción es claro: "cuando visites la naturaleza, déjala mejor de como la encontraste. Sin papeles, sin botellas, sin plásticos y sin huellas humanas. Proteger Ibiza es responsabilidad de todos".