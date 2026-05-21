Religión
La Asociación Cultural Rociera de Ibiza celebra este fin de semana el Rocío
La procesión saldrá este sábado de la parroquia del Roser hacia Cas Serres y, por primera vez, la misa rociera se celebrará a medianoche
La Asociación Cultural Rociera de Ibiza celebra este fin de semana el Rocío con la tradicional procesión de la imagen de la Virgen del Rocío y los actos religiosos que reunirán a la comunidad rociera de la isla.
La celebración comenzará este sábado 23 de mayo con la salida de la procesión a las 17 horas desde la parroquia del Roser de Vila hasta el parque Poeta Marià Villangómez, en el barrio de Cas Serres. Durante el recorrido, la comitiva realizará paradas en las residencias Reina Sofía y Cas Serres para que los usuarios puedan contemplar la imagen y orar a la Virgen.
En el parque se instalará una carpa, a la que llegará la procesión rociera y donde habrá cante y baile hasta la noche. A medianoche se celebrará la misa rociera, cantada por el coro y presidida por el obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas Prats. Desde la asociación destacan que será la primera vez que esta misa se celebre a medianoche.
Los actos continuarán el domingo por la mañana en el parque. A las 13.30 horas, el párroco del Roser, Mauricio Coronado, oficiará una misa antes de la comida de hermandad. El regreso en procesión a la iglesia está previsto sobre las 19 horas.
La Asociación Cultural Rociera de Ibiza invita a todas las asociaciones rocieras de la isla y a los amantes del Rocío a sumarse a esta celebración.
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