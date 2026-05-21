La ampliación del aeropuerto topa con el rechazo de la derecha y la izquierda

Aena ha conseguido algo que parecía imposible: unir a la derecha y la izquierda política de Ibiza. Su proyecto de ampliación no sólo genera reacciones en contra; también iniciativas para intentar frenarlo. Mientras el PP ha registrado una Proposición no de Ley en el Parlament contra el proyecto, firmada por el propio presidente del Consell ibicenco, Vicent Marí (también diputado), PSOE y Unidas Podemos anuncian una propuesta de acuerdo para el próximo pleno en la que se oponen a la obra. También exigirán a las instituciones gobernadas por el PP que defiendan una posición «clara y contundente» contra este proyecto en la Comisión de Coordinación del Aeropuerto, el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Balears y en cualquier otro órgano o ámbito de planificación aeroportuaria.

La propuesta, que se someterá al pleno del Consell del próximo día 29, pide que las instituciones «dejen de mirar hacia otro lado» ante un proyecto de Aena de 229,7 millones de euros, que prevé un incremento del 29% de la superficie aeroportuaria y la ampliación de las actuales 17 puertas de embarque hasta 32.

En cuanto a la iniciativa parlamentaria, «el PP rechaza este proyecto por el incremento de la capacidad operativa y del número de pasajeros que implicaría en una isla que ya soporta una fuerte presión sobre el territorio y la movilidad, y que va en la línea contraria a las políticas de contención turística que promueven el Govern y el Consell».

Los detalles de la PNL

La Proposición No de Ley reclama «paralizar cualquier tramitación vinculada a una ampliación del aeropuerto» y señala que «cualquier actuación o inversión por parte de Aena sobre esta infraestructura debe orientarse a la mejora del servicio y de la seguridad, así como a la reducción y favorecer un incremento de la presión sobre el territorio».

Volviendo a la moción en el Consell, los grupos progresistas pedirán un posicionamiento al PP que vaya más allá. «El PP debe elegir: o se posiciona claramente contra esta ampliación en los espacios donde tiene voz, o queda retratado como cómplice de un modelo que perjudica a la ciudadanía de Ibiza», afirma la portavoz socialista, Elena López.

El Parque Natural

El conseller de Esquerra Unida Podem, Òscar Rodríguez, subraya en una nota que «la ampliación afecta directamente al entorno del Parque Natural de ses Salines, ya sometido a una presión acústica, atmosférica y territorial intensa. Agravar esta situación es irresponsable y contradice cualquier compromiso serio con la sostenibilidad de la isla. Ahora el PP tiene la oportunidad de demostrar si sus declaraciones sobre la protección del territorio tienen un valor real».

Rodríguez también señala que la planificación de Aena responde a los «intereses de una empresa privada que cotiza en bolsa», después de que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy decidiera, en 2015, la privatización del 49% del ente de gestión de las instalaciones aeroportuarias del Estado. «Si alguien ha convertido Aena en una ‘caja registradora’ que busca beneficios para los inversores, no es otro que el Partido Popular», añade.

El Partido Popular respondió al comunicado del PSOE y UP apenas unas horas después. En otra nota, critica las «bochornosas declaraciones» de los grupos de izquierda en el Consell y acusa a PSOE y Esquerra Unida Podem de intentar «desviar la atención» y responsabilizar al PP de la decisión que, según los populares, Aena toma «unilateralmente» para ampliar el aeropuerto, doblar su capacidad, llegar al objetivo de 12 millones de pasajeros al año y «seguir llenando las arcas del Estado».

El PP recuerda que Aena es una empresa que «depende únicamente del Gobierno (...) en manos del PSOE», y cuyo presidente es «un socialista colocado allí por el Consejo de Ministros». «Es un chiste que pretendan hacer creer que una decisión que ha tomado el PSOE en un ente que depende del PSOE y bajo un gobierno del PSOE es responsabilidad del PP», afirma el partido.

Los populares contraponen las que definen como políticas de contención del PP, que, según sostienen, «han conseguido romper todas las tendencias alcistas» en la isla, con una bajada del índice de presión humana en temporada alta de 19.000 personas en agosto, 32.000 coches menos entrando por el puerto en 2025 respecto a 2024, la limitación de los vehículos de alquiler a 14.000 para toda la isla y la eliminación de anuncios ilegales de las plataformas.

El PSOE, «tras la pancarta»

Según el Partido Popular, frente a estas medidas, el Partido Socialista «lo único que ha hecho es ponerse detrás de pancartas turismofóbicas, mientras planea doblar la capacidad del aeropuerto e inaugura Paradores a 1.000 euros la noche».

La propuesta de PSOE y Esquerra Unida Podem insta al Gobierno y a Aena a paralizar todos los procedimientos administrativos, técnicos y contractuales vinculados al proyecto, incluida la licitación para la redacción del nuevo diseño funcional de la terminal, mientras no se revisen los instrumentos de planificación aeroportuaria y no se acredite su compatibilidad con la capacidad de carga territorial, social y ambiental de la isla.

También reclama la revisión urgente del Documento de Regulación Aeroportuaria, DORA III, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, y la adopción de medidas para reducir la capacidad aeroportuaria durante la temporada alta, incluida la revisión del régimen de slots y la limitación de horarios operativos.

Ambos grupos señalan que la propuesta se enmarca en una posición compartida por varias instituciones y entidades. Según PSOE y Esquerra Unida Podem, tanto el pleno del Consell como la Comisión de Transportes del Senado han aprobado solicitar la revisión del DORA y del Plan Director del aeropuerto, y el Parlament de Balears ha aprobado una proposición de ley para avanzar hacia un modelo de cogestión aeroportuaria. Entidades como el GEN-GOB, Amics de la Terra y el Institut d’Estudis Eivissencs han expresado su rechazo público al proyecto.

La propuesta recoge en cinco puntos el rechazo institucional a la ampliación; la paralización de todos los procedimientos vinculados al proyecto; la revisión urgente del DORA III y del Plan Director; la incorporación de criterios de capacidad de carga y sostenibilidad en cualquier planificación futura; y la obligación de que las instituciones gobernadas por el PP -Consell, Govern y Ayuntamiento de Sant Josep- defiendan el rechazo a la ampliación en todos los órganos de coordinación aeroportuaria donde tienen representación.

El PP también se pregunta qué opina de esta cuestión la secretaria de Estado de Turismo del PSOE, Rosario Sánchez. «Cuando vino a Ibiza» durante la pasada Feria Medieval, «en un viaje pagado por todos los españoles cuyo único acto fue una rueda de prensa en la sede de su partido, ¿explicó a sus compañeros su intención de doblar el número de turistas en Ibiza, en contra de todos aquellos mensajes que ella misma pretende enarbolar?», plantea el PP.

AEON se suma a las críticas

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) rechaza el proyecto de ampliación del aeropuerto y se suma a los colectivos ecologistas, empresariales, ciudadanos y representantes institucionales que consideran que esta actuación supondría «un grave perjuicio» para el equilibrio territorial, social y medioambiental de la isla.

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AEON considera que «la isla está sometida a una saturación derivada de un modelo turístico basado en el crecimiento constante del número de visitantes, una presión insostenible sobre los recursos naturales, las infraestructuras y el acceso a la vivienda».