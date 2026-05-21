Aeropuerto de Ibiza: "La solución no es construir más 'duty free'"

"El aeropuerto de Ibiza no se puede convertir en la caja registradora del Gobierno de España". Es el principal mensaje que Toni Ramon, tercer teniente de alcalde de Santa Eulària, ha lanzado la mañana de este jueves en una rueda de prensa celebrada en la rotonda de acceso al aeródromo en la que ha estado acompañado de los ediles del resto de consistorios de la isla, todos gobernados por el PP, y por la consellera de Participación Ciudadana del Consell, Marilina Ribas, también popular.

Aunque ya dejaron claro el miércoles su oposición a la ampliación del aeropuerto planteada por Aena, los populares han querido recalcar, mediante "un mensaje claro y directo al Gobierno de España, de Pedro Sánchez", que "no se puede imponer el futuro de Ibiza desde Madrid. El futuro de la isla tiene que ser consensuado y de la mano de los ibicencos", ha dicho Ramon, que ha actuado como portavoz de las instituciones ibicencas gobernadas por el PP. Si bien el proyecto es de Aena, desde el PP se insiste en que es una empresa que depende únicamente del Gobierno y que su presidente, Maurici Lucena, es "un socialista colocado allí por el Consejo de Ministros".

Ramon califica el proyecto de Aena de "macroampliación desmesurada", pues comporta "pasar de tener de 17 a 32 puertas, la construcción de un nuevo dique, la ampliación de todas las plantas de la terminal y también la ampliación de todas las zonas comerciales". Y respecto a esto último, una auténtica declaración de intenciones: "“La solución para los ibicencos no es construir más duty free".

"Queremos que se nos escuche"

A juicio de los populares, esa propuesta supone "un contrasentido con todo el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años desde las instituciones ibicencas, principalmente desde el Consell". Se refiere a la "contención" de la presión turística, con esa supuesta disminución de "19.000 personas menos por día en agosto”, así como la limitación de la entrada de vehículos a la isla, la regulación de atraque de cruceros “para que lleguen de manera escalonada", y la persecución del alquiler turístico ilegal "para rebajar la presión de vivienda", aunque de momento los precios sigan siendo desorbitados e inasequibles para buena parte de la población.

“No tiene ningún sentido que, ahora, el Gobierno de España venga a imponer un macroproyecto que no tiene en cuenta a los ibicencos ni a sus instituciones”

En ese sentido, Ramon estima que "no tiene ningún sentido que, ahora, el Gobierno de España venga a imponer un macroproyecto que no tiene en cuenta a los ibicencos ni a sus instituciones". De ahí que exija a su presidente, Pedro Sánchez, que "este proyecto se replantee" y que tenga en cuenta lo que quieren las administraciones de Ibiza: “Trabajemos en equipo. Queremos que se nos escuche y que en este proyecto se incorporen todas las sensibilidades que desde las instituciones podemos aportar. Hay muchísimas sensibilidades. Nosotros también queremos hablar de las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional del aeropuerto. Queremos hablar de que las plantillas de los trabajadores tienen que estar reforzadas en los puntos más potentes de la temporada turística. Queremos hablar de cuestiones como, por ejemplo, que no es sólo traer los pasajeros al aeropuerto: tenemos que hablar de cómo los vamos a distribuir después por la isla. Y por todas estas razones exigimos que se nos escuche".

Respecto a la enorme inversión prevista, de casi 230 millones de euros, el PP considera, apunta Ramon, que debería ir "dirigida a solucionar el problema de los ibicencos, no a multiplicarlos. Ibiza no pide absolutamente ningún tipo de privilegio. Ibiza lo que pide es respeto".

"¿Dónde está Milena Herrera?"

Si bien los populares celebran que el PSOE manifestara el miércoles "su rechazo a esta macroampliación desmesurada y faraónica", ha mandado un recado a los socialistas: “"Está muy bien rechazarlo en Ibiza, pero son ellos mismos los que gobiernan en Madrid. Y esto no se demuestra haciendo comunicados desde la isla, esto se demuestra votando en Madrid. Y lo que queremos no es sólo que el PSOE de la isla haga un comunicado, lo que queremos es verlo reflejado en el BOE. Queremos que venga de AENA y del Consejo de Ministros".

"Queremos que Herrera nos ayude, queremos que hable con su jefe, porque no estaría bien predicar contención en Ibiza y practicar sumisión en Madrid”

Además de al PSOE, Ramon ha mandado otro recado a la diputada socialista de Ibiza en el Congreso: "En todo este relato echamos mucho de menos a una persona, a Milena Herrera. ¿Dónde está? ¿Cuándo va a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que escuche a los ibicencos para plantear la reforma del aeropuerto? Queremos que nos ayude, queremos que hable con su jefe, porque no estaría bien predicar contención en Ibiza y practicar sumisión en Madrid".

Los populares presentarán iniciativas en todos los ayuntamientos de la isla, así como en el Consell y en el Govern balear, contra un proyecto "que no es más que una imposición del Gobierno de España, que no ha tenido en cuenta a los ibicencos". Esperan contar en todas esas instituciones con el apoyo de la oposición, si bien este tema se ha convertido, cómo no y aunque en esencia estén de acuerdo, en arma arrojadiza entre todas las formaciones.

De hecho, Ramon ha aprovechado la comparecencia para cargar contra todos ellos : "Durante muchísimos años hemos escuchado a muchos partidos hacer mucha propaganda sobre terminología relacionada con la protección del territorio, con la sostenibilidad, con los recursos. ¿Cuántas lecciones hemos escuchado sobre estos términos? ¿Y dónde están ahora esos partidos? ¿Dónde están cuando más les necesitamos? Porque no están. Nos parece una hipocresía, una falta de respeto a los ibicencos, que se predique una sostenibilidad de pancarta, pero luego, cuando realmente hacen falta, haya silencio, sencillamente porque gobierna en Madrid el PSOE".