Presumir ante el Rey de un casco histórico "olvidado": el PSOE de Ibiza denuncia que Triguero sólo quiere Dalt Vila para hacerse fotos

El PSOE de Ibiza ha criticado la política “de postal” del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en la gestión del patrimonio histórico de la ciudad y ha acusado al gobierno popular de esconder tras “la propaganda y proyectos heredados” su “nula gestión” de los barrios históricos y del Patrimonio Mundial.

La crítica socialista se produce después de la fotografía de Triguero junto al rey Felipe VI con motivo de la tradicional audiencia concedida por el monarca al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Según el PSOE, el alcalde ha continuado en esta cita con su política “de postal” respecto al patrimonio histórico de la ciudad, una propaganda que el partido considera “muy alejada de la realidad”.

El PSOE asegura que, en tres años de legislatura, Triguero ha presumido de los barrios históricos y de las obras y la inversión que realiza en Dalt Vila. La formación recuerda al alcalde que, de los cinco millones de euros que dice haber presupuestado, tres millones asignados a proyectos concretos ejecutados ahora “ya se los encontró en la caja del Ayuntamiento” gracias a la gestión del gobierno progresista.

“Ha olvidado absolutamente el mantenimiento de los barrios históricos”

El Partido Socialista denuncia que el alcalde “vive propagandísticamente” de actuaciones iniciadas por otros mientras, según sostiene, “ha olvidado absolutamente el mantenimiento de los barrios históricos”. El concejal socialista Pep Tur señala que “para ver el auténtico interés de Triguero y del concejal y la concejala que hasta ahora han ocupado el área de Patrimonio solo hay que pasear por la ronda Antoni Costa Ramon, por la calle de Pere Tur o por los callejones de Dalt Vila para ver pavimentos en algunos casos destrozados sin que se haya hecho el más mínimo esfuerzo en tres años en su mantenimiento, aunque lo hemos denunciado públicamente y en el pleno del Ayuntamiento en varias ocasiones”.

Tur añade que “en la calle de Joan Roman, delante del Seminario, hay un muro de piedra que cayó debido a las lluvias hace meses, el yacimiento de la calle de la Santa Faç está completamente abandonado, lleno de vegetación, sucio y sin abrirse al público. También desde las lluvias hay un muro de gaviones de piedra afectado en es Revellí, que lleva cerrado desde entonces”.

El concejal socialista critica también actuaciones como la habilitación de aparcamientos para motos ante las garitas del baluarte de Sant Joan “o el hecho de que haya un coche aparcado en el mismo baluarte de Sant Joan desde hace muchos meses obstaculizando una escalera sin que ni concejal ni alcalde hayan hecho nada para retirarlo”. Tur añade que también se pueden citar “jardineras y zonas ajardinadas sin ningún control” y sostiene que “todo esto es lo que se han encontrado los miles de personas que han visitado Dalt Vila durante la fiesta medieval”.

El PSOE afirma que, después de 36 meses, Triguero “solo está interesado en aquello que le pueda ofrecer una fotografía de marketing o una declaración grandilocuente y vacía”, y acusa al alcalde de permitir que Dalt Vila y los barrios históricos se degraden “poco a poco por la falta de mantenimiento”. “Triguero solo quiere una postal donde hacerse fotos, no unos barrios en buen estado y que no solo sean un escenario, sino un lugar donde vivir y del que estar orgulloso más allá de la propaganda”, concluye Tur.