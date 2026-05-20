Santa Eulària probará la peatonalización del centro de Jesús tras el verano

El Ayuntamiento de Santa Eulària llevará a cabo después del verano una prueba piloto de peatonalización del centro de Jesús, según anunció la alcaldesa, Carmen Ferrer, durante la reunión ciudadana del programa ‘Digues la Teua’ celebrada este martes en el Centre Cultural de Jesús.

La iniciativa consistirá en cortar el tráfico en el tramo comprendido entre el carrer Gavina y la avenida des Cap Martinet. El objetivo es analizar el comportamiento de la circulación y comprobar si los flujos de tráfico funcionan de manera eficiente antes de plantear una actuación definitiva de mayor alcance.

Esta prueba forma parte de las medidas que el Ayuntamiento está impulsando para humanizar el centro de Jesús, un núcleo que durante años ha soportado una elevada carga de tráfico. La situación ha mejorado parcialmente con la entrada en funcionamiento del segundo cinturón de ronda ejecutado por el Consell de Ibiza, aunque el Consistorio considera necesario seguir avanzando en nuevas soluciones de movilidad.

Otra imagen de la travesía de Jesús. / 86

Con esta actuación se persigue activar más esta vía para los conductores que se dirigen hacia la carretera de Cala Llonga y que todavía siguen congestionando el centro de Jesús y las zonas colindantes.

La prueba piloto se suma a la limitación del acceso de camiones en la avenida des Cap Martinet, una medida ya implementada para reducir el impacto del tráfico pesado en la zona y favorecer la convivencia entre peatones, residentes y vehículos.

En la línea de Santa Gertrudis y Sant Carles

Antes de poner en marcha el corte, el Ayuntamiento ejecutará unas obras para permitir el acceso al aparcamiento situado junto a la iglesia antes de la entrada al carrer Gavina. Esta actuación facilitará que los usuarios puedan seguir utilizando este estacionamiento durante el periodo de prueba.

Durante la fase piloto se estudiará la evolución del tráfico para comprobar si la medida provoca alteraciones en otros puntos del entorno o si puede consolidarse como base para una futura intervención urbanística.

La intención municipal es avanzar hacia un proyecto que permita recuperar el centro del pueblo para las personas, siguiendo la línea de actuaciones realizadas en Santa Gertrudis y de las que se están llevando a cabo en Sant Carles.