Espacios verdes
Más de 900 arbustos y 136 árboles para aumentar las zonas de sombra en Santa Eulària
La actuación busca reponer ejemplares afectados por la sequía, crear nuevas zonas de sombra y avanzar hacia una jardinería más sostenible y adaptada al cambio climático
El Ayuntamiento de Santa Eulària está desarrollando una campaña de reposición de arbolado y mejora paisajística en diferentes espacios públicos del municipio, con el objetivo de compensar la pérdida de vegetación registrada en los últimos años, especialmente por los episodios de sequía y estrés hídrico que han afectado al arbolado urbano.
La actuación contempla la plantación de 136 árboles y 908 arbustos, seleccionadas entre especies mediterráneas y de bajo requerimiento hídrico, mejor adaptadas a las condiciones climáticas de la isla.
El proyecto permitirá reponer ejemplares muertos o deteriorados, reforzar la presencia vegetal en parques y espacios públicos, generar nuevas zonas de sombra y mejorar la calidad paisajística del municipio. Además, contribuirá a aumentar la captación de CO₂, favorecer la biodiversidad urbana y avanzar hacia soluciones verdes más resilientes.
Reparto por parroquias y núcleos urbanos
Las actuaciones se distribuirán por diferentes parroquias y núcleos urbanos del municipio. En Jesús se plantarán 56 árboles y 560 arbustos; en Puig d’en Valls, 35 árboles y 88 arbustos; en Santa Gertrudis, 15 árboles; en Santa Eulària, 13 árboles y 120 arbustos y en Sant Carles, 13 árboles y 40 arbustos.
Además, en las zonas de Can Bassó y Toni Frígoles se continuará avanzando en la reducción del consumo de agua mediante la instalación de malla antihierbas y una cobertura de triturado de granza reciclada procedente de Ibiza.
Según el Consistorio, esta solución ayuda a disminuir la evaporación del riego automatizado, mejora la conservación de la humedad del suelo y permite mejorar el hábitat de la sargantana pitiüsa.
Estas actuaciones forman parte de una estrategia municipal para crear refugios bioclimáticos, espacios verdes capaces de mitigar los efectos de las altas temperaturas y contribuir al bienestar ambiental y social de la ciudadanía.
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