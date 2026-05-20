Los vecinos de ses Païsses y Can Bonet sienten "pánico" ante una nueva fiesta en una discoteca de Sant Antoni, alerta el PSOE de Ibiza

El PSOE de Sant Antoni ha mostrado su "total solidaridad" con los vecinos de ses Païsses y Can Bonet ante la convocatoria de una nueva fiesta masiva en la discoteca 528, prevista para este miércoles. La Agrupación Socialista de Sant Antoni aprobó este martes en asamblea una resolución de apoyo a los residentes de ambos barrios, a los que considera afectados por la actividad del establecimiento. Los socialistas denuncian la "pasividad" y la "inmovilidad absoluta" del alcalde, Marcos Serra, ante una situación que califican de "insostenible e intolerable".

Según el PSOE, los vecinos sufren una situación de abandono los días de fiesta en esta discoteca, especialmente por los problemas de tráfico, ruido y desorden en la zona. La formación asegura que se ha llegado a ver a personal de seguridad privada dirigiendo el tráfico en la vía pública, en medio de un "desorden absoluto".

Los socialistas critican que el equipo de gobierno del PP no haya adoptado medidas suficientes para atender las quejas vecinales. En este sentido, reprochan al alcalde que no haya dispuesto, según el partido, más presencia policial, sonometrías ni controles de tráfico.

Los socialistas reclaman más Policía Local, controles de tráfico y mediciones de ruido en la zona

La nueva fiesta está convocada oficialmente para este miércoles a partir de las 16 horas, aunque, según trasladan los vecinos al PSOE, desde las 12 horas ya se espera la llegada de numerosas personas a la zona. Los residentes, afirma la formación, viven la jornada con "auténtico pánico" ante el caos que prevén en un barrio en el que residen centenares de familias trabajadoras, muchas de ellas con niños pequeños.

Ante esta situación, el PSOE de Sant Antoni exige a Marcos Serra que envíe este miércoles un número suficiente de efectivos de la Policía Local para controlar el tráfico, los ruidos y la concentración de personas en el entorno de la discoteca. También reclama que se levanten las correspondientes actas de infracción si se detectan incumplimientos de las ordenanzas municipales.

La formación socialista asegura que estará “siempre al lado” de los residentes de ses Païsses y Can Bonet y defiende un modelo de municipio "para la gente" frente a lo que califica como un turismo de "descontrol y borrachera".