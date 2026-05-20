El precio de un extra por aguacate en una tostada que ha dejado sin palabras a un cliente de Ibiza: "Nunca te imaginas que te vaya a costar eso"

Una factura simplificada de un restaurante de una playa de Ibiza ha llamado la atención por el precio de uno de los conceptos incluidos en la cuenta: 5,50 euros por un extra de aguacate en una tostada. El ticket, correspondiente a una consumición en mesa, refleja también otros dos conceptos: una tostada de jamón serrano y un capuchino.

Según se aprecia en la imagen del recibo, el cliente pagó 5,50 euros por el extra de aguacate, 7,85 euros por una tostada de jamón serrano y 5,60 euros por el café. En total, la cuenta asciende a 18,95 euros.

Un desayuno por casi 19 euros

El detalle del ticket, de un establecimiento a pie de playa en Sant Josep, muestra tres conceptos asociados a una misma consumición. El precio que más destaca es el del suplemento de aguacate, que alcanza los 5,50 euros, una cifra que supera incluso lo que puede costar un desayuno completo en otros establecimientos.

Imagen del ticket / FB

La tostada de jamón serrano aparece en la cuenta con un precio de 7,85 euros, mientras que el café capuchino se sitúa en 5,60 euros. La suma de los tres productos deja un importe final cercano a los 19 euros.

“Nunca te imaginas que un capuchino te va a costar 5,60”

Entre los comentarios que ha generado el ticket, algunos usuarios han mostrado su sorpresa por el importe de la cuenta. Uno de ellos, Charlie Tatman, apunta que hay personas que no siempre revisan los precios antes de pedir, algo que reconoce que también le ocurre en ocasiones.

Sin embargo, considera que hay importes que el cliente no espera encontrarse. En su comentario, señala: “Nunca te imaginas que un capuchino te va a costar 5,60”, una cantidad que califica como “locura”. También critica el precio del extra de aguacate, que define como un “robo”, y defiende que los clientes compartan este tipo de tickets para mostrar lo que se cobra en algunos establecimientos.

Su reacción resume una de las posturas más repetidas en este tipo de debates: la de quienes creen que, aunque los precios puedan estar expuestos, determinados importes siguen resultando desproporcionados para productos habituales como un café o un suplemento de aguacate.

Otros usuarios recuerdan que los precios están en la carta

Pero no todos los comentarios van en la misma dirección. Otros usuarios han defendido que, si una persona acude a un restaurante, beach bar o local de playa, consulta una carta en la que los precios aparecen claramente indicados y aun así decide pedir, después resulta contradictorio quejarse en redes sociales.

Uno de los comentarios señala precisamente que Ibiza es un destino caro y que los beach clubs o bares de playa lo son todavía más. Según esta opinión, existen muchas opciones más económicas para quienes no quieran pagar ese tipo de precios.

“Si te parece demasiado caro, simplemente no vayas”, apunta este usuario, que considera que quejarse después de haber aceptado los precios de la carta puede hacer quedar al cliente “un poco ridículo”.

Esta postura incide en otra idea habitual: Ibiza ofrece una gran variedad de locales y precios, y no todos los establecimientos responden al mismo tipo de público ni al mismo presupuesto.

“He estado ahí en marzo y he pagado 10 euros por lo mismo”

El debate también se ha alimentado con testimonios de personas que aseguran haber estado en el mismo lugar o en un establecimiento similar. Un usuario afirma que estuvo allí en marzo y que pagó 10 euros por lo mismo, una comparación que ha añadido más discusión sobre la variación de precios según la temporada, el momento del año o el tipo de local.

Este tipo de comentarios refuerza una percepción extendida entre residentes y visitantes: los precios en Ibiza pueden cambiar mucho en función de la zona, la época del año y el establecimiento. No es lo mismo consumir en un bar tradicional que hacerlo en un local situado en un enclave turístico, frente al mar o asociado a una experiencia más exclusiva.