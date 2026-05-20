Frente contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza: El PP de Baleares registra en el Parlament una iniciativa contra el proyecto

El PP Balears ha registrado este miércoles en el Parlament una iniciativa para rechazar el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza que está tramitando Aena.El portavoz de los populares en la Cámara autonómica, Sebastià Sagreras, ha explicado que el Partido Popular rechaza este proyecto por el incremento de la capacidad operativa y del número de pasajeros que implicaría en una isla que ya soporta una fuerte presión sobre el territorio y la movilidad. Según Sagreras, la ampliación “va en la línea contraria a las políticas de contención turística que promueven el Govern y el Consell de Ibiza”.

La Proposición No de Ley, que firma también el presidente del Consell de Ibiza y diputado, Vicent Marí, reclama “paralizar cualquier tramitación vinculada a una ampliación del aeropuerto de Ibiza”. El texto señala que cualquier actuación o inversión de Aena en esta infraestructura debe orientarse a la mejora del servicio y de la seguridad, así como a la reducción de impactos territoriales, ambientales o de movilidad, “pero en ningún caso favorecer un incremento de la presión sobre el territorio”.

Un avión de Ryanair en el aeropuerto de Ibiza. / César Navarro

Medidas de contención en las islas

Sagreras ha recordado que en los últimos años el Govern y el Consell de Ibiza han adoptado medidas de contención, como la limitación de la capacidad de alojamiento, la prohibición de nuevos pisos turísticos, la lucha contra la oferta turística ilegal o la regulación de la entrada de vehículos en la isla. Por este motivo, la iniciativa insta al Gobierno de España y a Aena a “coordinar las políticas aeroportuarias con las estrategias autonómicas e insulares en materia de sostenibilidad y contención turística, atendiendo la realidad insular y la capacidad de carga de las Islas”.

El portavoz popular también ha lamentado “la falta de información y de participación real de las instituciones de las Illes Balears en una decisión de esta importancia”. A su juicio, esta situación demuestra “una vez más” la necesidad de avanzar hacia la cogestión aeroportuaria para que las decisiones estratégicas que afectan a los aeropuertos de las Illes Balears se tomen contando con las instituciones de las islas. Sagreras ha recordado que, con este objetivo, hace apenas un mes el Parlament aprobó la ley de Cogestión Aeroportuaria, que ahora debe ser tramitada y aprobada en el Congreso.