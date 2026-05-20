Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Justicia en IbizaTurismo en IbizaPatrimonio de IbizaCompras en Ibiza
instagramlinkedin

Aeropuerto de Ibiza

Frente contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza: El PP de Baleares registra en el Parlament una iniciativa contra el proyecto

El portavoz de los populares en la Cámara autonómica recuerda que en los últimos años el Govern y el Consell de Ibiza han adoptado medidas de contención

Pasajeros en el aeropuerto de Ibiza.

Pasajeros en el aeropuerto de Ibiza.

Ver galería

Así es un día en el aeropuerto de Ibiza / Vicent Marí

Redacción Digital

Ibiza

El PP Balears ha registrado este miércoles en el Parlament una iniciativa para rechazar el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza que está tramitando Aena.El portavoz de los populares en la Cámara autonómica, Sebastià Sagreras, ha explicado que el Partido Popular rechaza este proyecto por el incremento de la capacidad operativa y del número de pasajeros que implicaría en una isla que ya soporta una fuerte presión sobre el territorio y la movilidad. Según Sagreras, la ampliación “va en la línea contraria a las políticas de contención turística que promueven el Govern y el Consell de Ibiza”.

La Proposición No de Ley, que firma también el presidente del Consell de Ibiza y diputado, Vicent Marí, reclama “paralizar cualquier tramitación vinculada a una ampliación del aeropuerto de Ibiza”. El texto señala que cualquier actuación o inversión de Aena en esta infraestructura debe orientarse a la mejora del servicio y de la seguridad, así como a la reducción de impactos territoriales, ambientales o de movilidad, “pero en ningún caso favorecer un incremento de la presión sobre el territorio”.

Avión de Ryanair en el aeropuerto de Ibiza

Un avión de Ryanair en el aeropuerto de Ibiza. / César Navarro

Medidas de contención en las islas

Sagreras ha recordado que en los últimos años el Govern y el Consell de Ibiza han adoptado medidas de contención, como la limitación de la capacidad de alojamiento, la prohibición de nuevos pisos turísticos, la lucha contra la oferta turística ilegal o la regulación de la entrada de vehículos en la isla. Por este motivo, la iniciativa insta al Gobierno de España y a Aena a “coordinar las políticas aeroportuarias con las estrategias autonómicas e insulares en materia de sostenibilidad y contención turística, atendiendo la realidad insular y la capacidad de carga de las Islas”.

Noticias relacionadas y más

El portavoz popular también ha lamentado “la falta de información y de participación real de las instituciones de las Illes Balears en una decisión de esta importancia”. A su juicio, esta situación demuestra “una vez más” la necesidad de avanzar hacia la cogestión aeroportuaria para que las decisiones estratégicas que afectan a los aeropuertos de las Illes Balears se tomen contando con las instituciones de las islas. Sagreras ha recordado que, con este objetivo, hace apenas un mes el Parlament aprobó la ley de Cogestión Aeroportuaria, que ahora debe ser tramitada y aprobada en el Congreso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
  2. La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
  3. El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
  4. Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
  5. Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
  6. Un sindicato policial alerta del nuevo 'problema grave' que ya está sufriendo el aeropuerto de Ibiza
  7. Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
  8. Detenido en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses

Frente contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza: El PP de Baleares registra en el Parlament una iniciativa contra el proyecto

Frente contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza: El PP de Baleares registra en el Parlament una iniciativa contra el proyecto

Turismo en Ibiza: Sant Antoni amenaza con sanciones de hasta 3.000 por consumir óxido nitroso en la calle

Turismo en Ibiza: Sant Antoni amenaza con sanciones de hasta 3.000 por consumir óxido nitroso en la calle

Santa Eulària peatonalizará el centro de Jesús tras el verano como prueba piloto

Santa Eulària peatonalizará el centro de Jesús tras el verano como prueba piloto

Ocio nocturno de Ibiza se suma a las críticas contra la ampliación del aeropuerto de Aena

Ocio nocturno de Ibiza se suma a las críticas contra la ampliación del aeropuerto de Aena

Casi 6 millones de pasajeros rumbo a Ibiza: Jet2 celebra sus 20 años de vuelos a la isla

Casi 6 millones de pasajeros rumbo a Ibiza: Jet2 celebra sus 20 años de vuelos a la isla

Encuentran el cadáver de una mujer en aguas de Formentera

Presumir ante el Rey de un casco histórico "olvidado": el PSOE de Ibiza denuncia que Triguero sólo quiere Dalt Vila para hacerse fotos

Presumir ante el Rey de un casco histórico "olvidado": el PSOE de Ibiza denuncia que Triguero sólo quiere Dalt Vila para hacerse fotos

Ibiza alcanza los 28 grados en una jornada de ambiente plenamente veraniego

Ibiza alcanza los 28 grados en una jornada de ambiente plenamente veraniego
Tracking Pixel Contents