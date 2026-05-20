El PP acusa al PSOE de "desviar la atención": la ampliación del aeropuerto "depende sólo del Gobierno de Sánchez"

El Partido Popular de Ibiza califica de "bochornosas" las declaraciones de PSOE y Esquerra Unidas Podem contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza y acusa a los grupos de izquierdas del Consell de Ibiza de intentar responsabilizar a los populares de una decisión que, según sostiene el PP, depende únicamente del Gobierno de Pedro Sánchez.

La respuesta de los populares llega después de que los grupos PSOE y Esquerra Unidas Podem del Consell ibicenco hayan registrado este miércoles una propuesta de acuerdo para el pleno del próximo 29 de mayo en la que se oponen al proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza y exigen a las instituciones gobernadas por el PP —el Consell de Ibiza, el Govern balear y el Ayuntamiento de Sant Josep— que defiendan una posición "clara y contundente" contra este proyecto en la Comisión de Coordinación del Aeropuerto de Ibiza, el Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears y en cualquier otro órgano o ámbito de planificación aeroportuaria.

La propuesta de los grupos progresistas pide que las instituciones ibicencas "dejen de mirar hacia otro lado" ante un proyecto de Aena cifrado en 229,7 millones de euros que prevé un incremento del 29% de la superficie aeroportuaria y la ampliación de las actuales 17 puertas de embarque hasta 32. La portavoz del grupo PSOE, Elena López Bonet, manifiesta su "posición clara de rechazo a cualquier ampliación encubierta del aeropuerto de Ibiza que suponga un incremento de capacidad y una mayor presión turística, por ser incompatible con nuestro modelo de sostenibilidad, contención y decrecimiento turístico".

"Bochornosas declaraciones" para "desviar la atención"

El PP lamenta las "bochornosas declaraciones" de los grupos de izquierdas en el Consell de Ibiza y asegura que pretenden “desviar la atención” y responsabilizar al Partido Popular de la decisión que, según afirma, Aena toma "unilateralmente" para ampliar el aeropuerto de Ibiza, doblar su capacidad, alcanzar el objetivo de 12 millones de pasajeros al año y "seguir llenando las arcas del Estado".

Los populares recuerdan que Aena es una empresa que, según señalan, depende únicamente del Gobierno de la nación, "en manos del PSOE", y cuyo presidente, añaden, es "un socialista colocado allí por el Consejo de Ministros". "Es un chiste que pretendan hacer creer que una decisión que ha tomado el PSOE en un ente que depende del PSOE y bajo un gobierno del PSOE es responsabilidad del PP", afirma el partido.

Aviones privados en la pista del aeropuerto de Ibiza. / Vicent Marí

Con la presentación de su moción de rechazo, PSOE y Esquerra Unidas Podem piden un posicionamiento al Partido Popular "que vaya más allá de las palabras". "El PP debe elegir: o se posiciona claramente contra esta ampliación en los espacios donde tiene voz, o queda retratado como cómplice de un modelo que perjudica a la ciudadanía de Ibiza", afirma López Bonet.

La venta de Aena en el Gobierno de Rajoy

El conseller de Esquerra Unidas Podem, Òscar Rodríguez, señala que la planificación de Aena responde a los "intereses de una empresa privada que cotiza en bolsa", después de que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy decidiera, en 2015, la privatización del 49% del ente de gestión de las instalaciones aeroportuarias del Estado. "Si alguien ha convertido Aena en una ‘caja registradora’ que busca beneficios para los inversores, no es otro que el Partido Popular", añade.

Frente a estas críticas, el PP contrapone las que define como políticas de contención del Partido Popular, que, según sostiene, “consiguen romper todas las tendencias alcistas" que había en la isla, con un descenso del índice de presión humana de 19.000 personas en agosto, una bajada de 32.000 coches que entran por el puerto en 2025 respecto a 2024, la limitación del número de vehículos de alquiler a 14.000 para toda la isla y la eliminación de anuncios ilegales de las plataformas.

Según el PP, el PSOE "lo único que ha hecho es ponerse detrás de pancartas turismofóbicas, mientras planea doblar la capacidad del aeropuerto e inaugura Paradores a 1.000 euros la noche".

El PP exige "seriedad"

El PP exige "seriedad" en este debate y pide que se centre el foco en quien, a su juicio, tiene realmente poder para decidir el futuro del aeropuerto de Ibiza. Según los populares, esa competencia no corresponde ni al Consell, ni al Govern, ni a ningún Ayuntamiento, instituciones que, añaden, "toda la información que tienen al respecto de este proyecto es la que han podido leer en prensa".

Además, se pregunta qué opina de esta cuestión la secretaria de Estado de Turismo del PSOE, Rosario Sánchez. "Cuando vino a Ibiza en un viaje pagado por todos los españoles cuyo único acto fue una rueda de prensa en la sede de su partido, ¿explicó a sus compañeros su intención de doblar el número de turistas en Ibiza, en contra de todos aquellos mensajes que ella misma pretende enarbolar?", plantea el PP.

El Partido Popular, finalmente, recuerda que, "antes de que el PSOE despertara", han presentado en todas las instituciones de la isla y en el Parlament balear mociones para que todas las administraciones se posicionen "frontalmente" contra lo que considera "las auténticas intenciones del PSOE para con el aeropuerto de Ibiza". Según los populares, esas intenciones "no son otras que doblar su capacidad, convertirlo en un centro comercial y seguir engordando la caja pública de Pedro Sánchez".