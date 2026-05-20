Platja d'en Bossa, dividida: más turistas y demasiadas obras en Ibiza y un inicio "flojo" de la temporada en Sant Josep

Platja d'en Bossa muestra una imagen desigual en el inicio de esta temporada turística. Los comerciantes y vecinos de la zona perteneciente al municipio de Ibiza lamentan las molestias de las obras y que no se haya limpiado la costa de posidonia, que continúa sobre la arena de la playa, aunque destacan que es uno de los arranques de verano más fuerte en años. En cambio, los restaurantes y hoteles de la zona de Sant Josep trabajan ajenos a molestias de obras y sus turistas disfrutan de playas sin posidonia en la costa, pero califican el inicio como "raro" y más flojo que otros años.

Sandra Miguel, quien regenta una peluquería con el mismo nombre, afirma que ya se ve mucho movimiento de turistas en las calles. "Hay más y también consumen más que el año pasado en estas fechas", afirma Miguel, quien lamenta las dificultades de sus clientes para aparcar cuando acuden a una cita. "Siempre es difícil y con las obras [de la calle Fray Luis de León] ahora más. Además, hay muchos coches de alquiler que invaden los aparcamientos", lamenta Miguel refiriéndose a las obras del tanque de tormentas, que aún no han acabado.

Al otro lado de la calle Fray Luis de León, en la esquina, se ubica el hotel Vibra Algarb, donde trabaja como recepcionista Kyra Torres Ferreira. "No hemos comenzado la temporada aún, pero es como si lo hubiéramos hecho ya porque hay muchísima gente y muchísimo rollo", cuenta la joven. Preguntada sobre a qué se refiere con "rollo", Torres explica que habla de toda la gente que viene de fiesta a la isla. "Con los opening se ha notado que había mucho más alboroto y en los días en que la lluvia y el tiempo no han acompañado teníamos todo este alboroto aquí en recepción", asegura Torres, que cuenta que en estas fechas, además, reciben a grupos grandes de hasta 40 personas. Respecto a años anteriores, Torres destaca que el inicio de esta temporada está siendo "muchísimo más fuerte". "Hemos tenido que adelantar aperturas, ya que hay más gente de la que esperábamos. Ahora mismo estamos llenos", destaca.

Imágenes de Platja d'en Bossa dividida entre turistas y demasiadas obras / Vicent Marí

Los turistas no quieren las vistas ni el ruido del tanque de tormentas

En cuanto a las obras de la calle Fray Luis de León, Torres confiesa que están siendo "un problema" para algunos clientes. "La gente viene al hotel queriendo vistas al mar y cuando les damos la habitación que cae de ese lado muchos quieren cambiarse. Los obreros empiezan a trabajar a las sieteLa de la mañana y no paran hasta las 16 o 17 horas. No quieren las vistas de la construcción ni los ruidos, se quejan de que empiezan muy temprano y quieren dormir. Y, claro, no es nuestra obra, no podemos hacer nada", lamenta Torres, quien asegura que como consecuencia de esto deben gestionar cambios de habitaciones.

Frente al hotel, en el restaurante Tapas y Tablas celebran el buen arranque de la temporada. "Al principio parecía que empezaba flojo, pero después hubo una subida y la verdad es que está yendo mejor que el año pasado por estas fechas", explica Nazaret Muñoz, trabajadora del establecimiento.

Emmanuel Castro, trabajador del local de alquiler de motos de Cooltra, se topó con el problema habitacional en Ibiza al llegar a la isla, aunque confía en que al final de la temporada merezca la pena el desembolso. "Me avisaron en Madrid de que el tema era complicado, pero es todavía peor de lo que me dijeron", confiesa Castro. El hombre comparte habitación con un amigo y cada uno de ellos paga 600 euros mensuales. Viven en un piso en el que conviven seis personas en sus tres habitaciones. "De momento parece que ha estado un poco movido, aunque es el primer año que estoy en Ibiza y no tengo con qué comparar", confiesa Castro, quien explica que, exceptuando algún día de lluvia en que "el turista se queda en el hotel" han tenido actividad en el negocio. "Ahora hay sol, buen tiempo y nos está favoreciendo bastante, aunque a partir de junio será cuando todo explote", comenta el hombre.

Turistas en un restaurante de Platja d'en Bossa / Vicent Marí

Una excavadora en plena playa

Otro de los puntos en obras en la zona de Vila de Platja d'en Bossa es el tramo del paseo ubicado entre el restaurante Bull y el gimnasio Nirvana, donde las fuertes lluvias del pasado otoño destruyeron parte de esta pasarela. Una pequeña excavadora reposa en el arenal, que cuenta con un trozo vallado junto al que pasan los turistas. Carol y Joana son dos hermanas británicas que residen en Platja d'en Bossa desde hace 40 años. Pasean por la zona frecuentemente y van comentando el estado en que se encuentra la playa y el paseo. "Justo estábamos hablando del paseo, que sigue en obras después de tanto tiempo", cuentan. Además, ambas mujeres reflexionan sobre el estado del litoral. "Me sorprende mucho que este año no hayan quitado la posidonia. Otros años sé que en abril ya la estaban retirando, pero este sigue aquí y los turistas ya han llegado", comenta Joana. Ambas mujeres alargan en ocasiones sus paseos hasta el final de Platja d'en Bossa, ya en Sant Josep, donde cuentan que "la playa está más limpia y no tienen posidonia". "Hace 30 años esta era la mejor playa de Baleares, pero ya no", lamenta Carol.

Obras en el paseo de Platja d'en Bossa, en Ibiza / Vicent Marí

Otro perfil de turista

Ya en el municipio de Sant Josep, la percepción sobre el inicio de la temporada es diferente. "El comienzo que estamos viendo de momento es muy bajito", lamenta Milagros Ruiz, trabajadora del restaurante Steak and Shake. "Esperemos que vaya aumentando la cosa, pero de momento está siendo un inicio raro", añade. "Sé que en la parte de Ibiza están preocupados por el tema de las obras, pero por aquí ahora estamos bien", añade. Según explica Ruiz, en los últimos años ha notado un cambio de perfil en el turista que frecuenta esta parte de Platja d'en Bossa, tras la apertura de nuevos restaurantes y el centro comercial Ibiza Gallery.

Coincide con Ruiz Mireia Martínez, del restaurante Zazú Ibiza. "En volumen de turistas no hemos notado un gran aumento, pero sí es cierto que vemos un turista de más calidad, que viene a gastar más y con un poder adquisitivo mayor al de otros años", afirma Martínez. "El primer año era gente más joven y desde el año pasado notamos un aumento de las familias que venían y gente con mayor poder adquisitivo. Antes pedían, sobre todo, hamburguesas, mientras que ahora van a otro tipo de platos", añade.

Mohamed Ryan Caballero atiende a los clientes en el supermercado Es Daus. "Está costando arrancar. Otros años a estas alturas se veía más movimiento, pero bueno está bien", reflexiona el joven.