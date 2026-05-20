Patrimonio de Ibiza: los jardines y mirador de es Revellí, cerrados desde octubre por el desplome de un muro de contención

Los jardines y el mirador de es Revellí apenas han permanecido dos años disponibles para los visitantes de Dalt Vila, después de que el desplome parcial de un muro de contención obligara a cerrar este espacio por motivos de seguridad. El Ayuntamiento de Ibiza contempla dos actuaciones con carácter de urgencia para asegurar los terraplenes, que tienen una duración estimada de cinco meses, pero aún desconoce cuándo podrá acometerlas y reabrir la zona al público.

Este espacio, a los pies del baluarte de Santa Tecla y con acceso desde la plaza de España, era un recinto cerrado cubierto por la vegetación hasta que se llevaron a cabo unos trabajos de consolidación y embellecimiento. Así, después del verano de 2023, quedó reconvertido en un paseo ajardinado, que se eleva en forma de zigzag hasta un mirador a la costa de s'Arany y es Freus en su parte superior.

Sin embargo, las lluvias torrenciales que arreciaron durante las danas de finales de septiembre y octubre del año pasado afectaron seriamente a su estabilidad, hasta el punto de crear "riesgo alto de colapso" y de "caída por desperfectos en el pavimento", según recoge el informe técnico municipal elaborado para evaluar los daños. Este mismo documento recomienda que, debido al daño estructural en el muro, de una longitud de siete metros, debe cerrarse el recinto de es Revellí.

Solicitud de ayuda

El coste estimado de las obras es de 38.587 euros. El Ayuntamiento reclama que el Estado se haga cargo de estas obras y critica que aún no ha recibido una respuesta a la petición de ayuda para esta intervención de urgencia que elevó el 17 de octubre, según indicó el portavoz municipal. Desde el Consistorio, ayer no se especificó a este diario por qué debe ser la administración central la que asuma estos gastos, ya que la creación de este paseo ajardinado fue una actuación municipal.

El retraso en estas obras de consolidación también impide que se abra un paso por la casamata de es Revellí, a través del muro que cierra este espacio por la calle Santa María, detrás de Can Botino. Este último proyecto, que completa toda la intervención en esta zona de Dalt Vila, tiene como objetivo prolongar el paseo peatonal con un itinerario arqueológico sobre los restos de unas cisternas y cimientos de casas púnicas, así como tumbas de época fenicia.

Detalle de una de la pasarela que recorre el yacimiento arqueológico de la calle Santa Maria. / Toni Escobar

El Ayuntamiento de Ibiza ya ha instalado unos paneles divulgativos junto a este yacimiento, que se encuentra a los pies del baluarte de Santa Tecla, así como una pasarela elevada para recorrer los vestigios históricos y acceder a es Revellí cuando se abra el acceso por la casamata.

En su momento, la creación del paseo ajardinado en es Revellí ya fue objeto de polémica en un pleno municipal: el grupo socialista, que impulsó el proyecto durante el anterior mandato, acusó al equipo de gobierno del PP de "ocultar" esta iniciativa patrimonial, al igual que el centro de interpretación de la Santa Faç, porque no se había anunciado su puesta en marcha ni los horarios de visita.