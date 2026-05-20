Ocio nocturno de Ibiza se suma a las críticas contra la ampliación del aeropuerto de Aena

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) ha rechazado el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza impulsado por Aena y se suma así a las voces de colectivos ecologistas, organizaciones empresariales, colectivos ciudadanos y representantes institucionales que consideran que esta actuación supondría un grave perjuicio para el equilibrio territorial, social y medioambiental de la isla.

La junta directiva de la asociación considera que "la isla está sometida a una saturación derivada de un modelo turístico basado en el crecimiento constante del número de visitantes, una presión insostenible sobre los recursos naturales, las infraestructuras y el acceso a la vivienda, así como a un deterioro progresivo de la calidad de vida de los residentes".

En este contexto, Noches de Ibiza valora como "un grave perjuicio" ampliar la capacidad operativa del aeropuerto y advierte de que esta obra "solo contribuiría a intensificar los problemas estructurales que ya afectan a la isla, favoreciendo un incremento de un turismo masivo y de excesos, que es responsable de la crisis estructural que padece la isla y que tensiona hasta el extremo las capacidades de vivienda, los servicios públicos esenciales como la seguridad o la asistencia sanitaria y que también estrangula las capacidades hídricas o los ecosistemas ambientales".

Una avión en la plataforma del aeropuerto de Ibiza. / Vicent Marí

La entidad lamenta además "el papel que desempeña Aena en la promoción de una imagen internacional de Ibiza vinculada a la fiesta". Según AEON, el espacio público del aeropuerto "se encuentra invadido en su interior por publicidad y cartelería de discotecas, hoteles y beach clubs, que trasladan a los visitantes una visión reduccionista de la isla asociada exclusivamente a la fiesta y al turismo de masas".

Críticas a la fachada del aeródromo

La asociación también critica que la fachada exterior de la terminal esté "plagada de etiquetas, logos e imágenes que cambian la identidad de la terminal y la convierten en un parque temático que representa a los intereses de algunas empresas, pero no a la idiosincrasia de un territorio".

"Todo esto no parece lo más apropiado, si tenemos en cuenta que Aena es una empresa pública, que defiende la sostenibilidad social y ambiental, y que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible", añade la entidad.

Por todo ello, AEON pide la paralización de cualquier iniciativa de ampliación del aeropuerto y reclama la apertura de un debate amplio y transparente sobre el futuro del modelo turístico y de movilidad, teniendo en cuenta el interés general de la ciudadanía y la sostenibilidad social, empresarial y ambiental del conjunto de la isla a largo plazo.

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza se suma también a los movimientos sociales y entidades que piden poner límites a la saturación turística. Además, reclama que se regulen las actividades de ocio nocturno y diurno que desarrollan discotecas, hoteles y beach clubs en la isla para poner freno a los excesos. AEON reclama "unas reglas claras, transparentes e iguales para todos los operadores, que evite la desregulación y ponga freno a la mala praxis, el intrusismo en el sector y la competencia desleal".