Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Justicia en IbizaTurismo en IbizaPatrimonio de IbizaCompras en Ibiza
instagramlinkedin

Tiempo

La niebla cubre Ibiza al amanecer y oculta parte del puerto de Vila

El fenómeno se ha dejado ver en Dalt Vila, las montañas y la línea de costa, mientras la sirena del faro ha sonado desde antes del amanecer

El castillo de Dalt Vila tapado por la niebla la mañana del miércoles

El castillo de Dalt Vila tapado por la niebla la mañana del miércoles / Marta Torres Molina

Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

Ibiza ha amanecido este miércoles bajo una densa niebla que ha cubierto varios puntos de Vila, especialmente en la zona de Dalt Vila, las montañas próximas y la franja pegada al mar. La niebla también ha afectado a la visibilidad en el entorno portuario, hasta el punto de ocultar parcialmente un crucero situado junto a la costa. Desde primeras horas de la madrugada, además, se ha podido escuchar la sirena del faro, que ha comenzado a sonar desde pasadas las cuatro de la mañana.

Las montañas de la zona de Platja d'en Bossa tapadas por la niebla

Las montañas de la zona de Platja d'en Bossa tapadas por la niebla / Marta Torres Molina

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, Baleares tendrá este miércoles cielo poco nuboso con algunas nubes altas, aunque con bancos de niebla hasta el amanecer y de nuevo por la noche. Las temperaturas estarán en ligero ascenso, mientras que el viento soplará flojo y variable, con tendencia a componente este y brisas costeras durante la jornada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
  2. Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
  3. La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
  4. El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
  5. Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
  6. Un sindicato policial alerta del nuevo 'problema grave' que ya está sufriendo el aeropuerto de Ibiza
  7. Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
  8. El restaurante más caro del mundo abre las puertas este día en Ibiza

La niebla cubre Ibiza al amanecer y oculta parte del puerto de Vila

La niebla cubre Ibiza al amanecer y oculta parte del puerto de Vila

Solo siete de los 24 médicos de Urgencias del hospital de Ibiza tienen el MIR

Solo siete de los 24 médicos de Urgencias del hospital de Ibiza tienen el MIR

Interceptadas 15 personas en Formentera en una nueva llegada a la isla

Interceptadas 15 personas en Formentera en una nueva llegada a la isla

Hell’s Kitchen Ibiza: Una experiencia de alto voltaje para toda la familia en el restaurante de Gordon Ramsay en Ibiza

Hell’s Kitchen Ibiza: Una experiencia de alto voltaje para toda la familia en el restaurante de Gordon Ramsay en Ibiza

El cuento de nunca acabar

Llama la atención: El refuerzo en la seguridad en el hospital de Ibiza anunciado por fin por el Área de Salud una semana después de la agresión sexual sufrida por una paciente

Platja d'en Bossa, dividida: más turistas y demasiadas obras en Ibiza y un inicio "flojo" de la temporada en Sant Josep

Platja d'en Bossa, dividida: más turistas y demasiadas obras en Ibiza y un inicio "flojo" de la temporada en Sant Josep

Patrimonio de Ibiza: Dalt Vila recupera la cafetería de Can Botino tras seis años cerrada

Patrimonio de Ibiza: Dalt Vila recupera la cafetería de Can Botino tras seis años cerrada
Tracking Pixel Contents