La niebla cubre Ibiza al amanecer y oculta parte del puerto de Vila

Ibiza ha amanecido este miércoles bajo una densa niebla que ha cubierto varios puntos de Vila, especialmente en la zona de Dalt Vila, las montañas próximas y la franja pegada al mar. La niebla también ha afectado a la visibilidad en el entorno portuario, hasta el punto de ocultar parcialmente un crucero situado junto a la costa. Desde primeras horas de la madrugada, además, se ha podido escuchar la sirena del faro, que ha comenzado a sonar desde pasadas las cuatro de la mañana.

Las montañas de la zona de Platja d'en Bossa tapadas por la niebla / Marta Torres Molina

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, Baleares tendrá este miércoles cielo poco nuboso con algunas nubes altas, aunque con bancos de niebla hasta el amanecer y de nuevo por la noche. Las temperaturas estarán en ligero ascenso, mientras que el viento soplará flojo y variable, con tendencia a componente este y brisas costeras durante la jornada.