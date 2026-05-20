Este municipio de Ibiza da un 'cheque-bebé' de mil euros por hijo

El Ayuntamiento de Sant Josep ha abierto la convocatoria de la tercera edición del programa de ayudas a la natalidad ‘Sant Josep Creix’, una iniciativa destinada a apoyar a las familias del municipio en los gastos derivados del nacimiento, adopción o acogimiento permanente de un niño. Esta ayuda recuerda sigue la línea del 'cheque-bebé' aprobado en 2007 durante el mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que suponía una prestación de 2.500 euros para cada nuevo nacimiento o adopción

La línea de ayudas en este caso cuenta con una dotación de hasta 170.000 euros y permitirá conceder subvenciones de un máximo de 1.000 euros por menor. El objetivo del programa es fomentar la natalidad en el municipio y facilitar recursos a las familias en una etapa especialmente importante.

Podrán solicitar estas ayudas las personas que hayan tenido un hijo, hayan realizado una adopción o un acogimiento permanente entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Para acceder a la subvención, tanto la persona solicitante como el otro progenitor o tutor legal, salvo en el caso de familias monoparentales, deberán estar empadronados en Sant Josep con una antigüedad mínima de dos años. El menor también deberá constar empadronado en el municipio.

“Con este programa queremos seguir acompañando a las familias de Sant Josep en un momento tan importante como es la llegada de un niño, ayudando a aliviar los gastos iniciales y reforzando el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar familiar y la natalidad en el municipio”, ha señalado la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra.

Plazo de las solicitudes

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 15 de octubre de 2026. La tramitación puede realizarse a través del Registro General del Ayuntamiento o mediante el procedimiento administrativo común. Toda la información detallada, así como los modelos de solicitud y la documentación necesaria, pueden consultarse en la web municipal www.santjosep.org y en la sede electrónica santjosep.sedelectronica.es.