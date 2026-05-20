Movilidad en Ibiza: Sant Josep busca terrenos alternativos para poder aparcar en Cala d’Hort

El Ayuntamiento de Sant Josep “ya está trabajando en la posibilidad de habilitar o disponer de terrenos en la zona de Cala d’Hort” para que ese espacio disponga de un aparcamiento público. El Consistorio ha decidido actuar después de que la propiedad cerrara, hace tres días, el acceso al único estacionamiento que contempla el plan de gestión de la costa oeste de la isla.

“Desde el Ayuntamiento lamentamos esta situación, que es completamente ajena a la voluntad municipal, ya que somos conscientes que este cierre afecta a quien quiera visitar Cala d’Hort, los locales de la misma cala o la puesta de sol”, añade. Afirma que, “en los últimos días”, ha mantenido varias reuniones con la propiedad y su representación “con el objetivo de poder dar continuidad al uso del terreno como aparcamiento en condiciones adecuadas, según marca la Declaración de Interés General (DIG) que concedió el Consell a la zona y a la actividad”.

Actualización del contrato de 2025

En estos momentos, se afirma desde el Ayuntamiento, “el terreno no cumple con las condiciones necesarias marcadas por la DIG para poder desarrollar la actividad de parking, tal y como pretende la propiedad, por lo que se estaban valorando distintas vías de trabajo, incluida la posibilidad de actualizar el contrato de arrendamiento firmado el año pasado, para poder volver a abrirlo al público en general”. Ese contrato contemplaba, en esos momentos, el pago de 8.000 euros de las arcas municipales, si bien el propietario del restaurante El Carmen, Albert Marí, afirma que tanto desde su negocio como desde el de su competidor cercano se abonaron, en total, otros 12.000 euros como compensación.

“No compartimos la decisión unilateral adoptada por la propiedad, especialmente después del trabajo conjunto que se ha venido realizando en los últimos años"

Desde el Consistorio lamentan, asimismo, “que por segundo año consecutivo” se repita esta situación. En 2025, la propietaria también cerró al inicio de la temporada el acceso al parking, que no fue abierto hasta el 26 de junio: “No compartimos la decisión unilateral adoptada por la propiedad, especialmente después del trabajo conjunto que se ha venido realizando en los últimos años para poder avanzar en todos los requisitos necesarios para esta actividad, trabajando con Consell y Govern para compatibilizar la visita ordenada de la zona y la conservación”.

En este sentido, el Ayuntamiento recuerda que desde 2014 “se viene trabajando para alcanzar la Declaración de Interés General, y que ha sido durante esta legislatura cuando finalmente se ha conseguido”. Eso sí, advierte de que no se puede obviar que se trata de una actividad “en un espacio sensible como Cala d’Hort, sujeto a los condicionantes del interés general y a la Llei d’Espais Natuals, lo que exige cumplir determinadas condiciones para su funcionamiento que en la actualidad no se cumple, hecho que la propiedad conoce”. Añade que, desde hace dos semanas, “la propiedad tiene el borrador de convenio y la documentación que se tendrá que tramitar para la explotación del parking”.