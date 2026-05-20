Los mayores de 65 años de Ibiza podrán ir al cine los martes por 2 euros y los que cumplan 18 este 2026 se podrán beneficiar del bono cultural de 400 euros
La iniciativa Cine Senior permitirá a los mayores de 65 años disfrutar de películas por dos euros todos los martes, apoyando así a las salas de cine
El Gobierno ha presentado este martes nuevas iniciativas orientadas a impulsar una cultura más accesible y cercana, defendida como un derecho de la ciudadanía. Entre las principales medidas anunciadas figuran la recuperación del programa Cine Senior y la continuidad del Bono Cultural Joven, que este año incorpora algunas novedades.
Cine a 2 euros para mayores de 65 años
Una de las medidas destacadas es la vuelta de Cine Senior, una iniciativa que permitirá a las personas mayores de 65 años acudir al cine todos los martes por un precio reducido de 2 euros.
El objetivo del programa es facilitar el acceso a la cultura, fomentar un envejecimiento activo y, al mismo tiempo, continuar apoyando a las salas de cine, consideradas una parte importante del tejido cultural de los barrios.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que el Ejecutivo quiere respaldar a las salas cinematográficas desde todas las franjas de edad. En este sentido, también ha mencionado el programa Cine Escuela, dirigido al público más joven y pensado para llenar las salas en horarios en los que habitualmente tienen menos asistencia.
El Bono Cultural Joven seguirá un año más
El Ejecutivo también dará continuidad al Bono Cultural Joven, dotado con 400 euros, destinado a quienes cumplan 18 años en 2026. Este año, además, el bono se ampliará a solicitantes de asilo, personas acogidas a protección internacional y jóvenes tutelados.
Urtasun ha explicado que en 2015 se beneficiaron de esta ayuda 366.000 jóvenes, un 8% más que el año anterior. No obstante, el ministro ha reconocido que todavía es necesario mejorar el acceso al bono entre jóvenes de entornos más desfavorecidos.
Nuevos usos para fomentar la creación cultural
Además de poder utilizar el bono para comprar entradas de conciertos, libros o videojuegos, este año los jóvenes también podrán destinar parte de esa ayuda a la creación cultural.
El ministro ha puesto como ejemplo la posibilidad de comprar una guitarra o apuntarse a un taller literario. Según ha defendido, el objetivo es que los jóvenes no sean solo espectadores, sino que también puedan convertirse en protagonistas de la cultura y participar activamente en procesos de creación.
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