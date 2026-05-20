Llama la atención: El refuerzo en la seguridad en el hospital de Ibiza anunciado por fin por el Área de Salud una semana después de la agresión sexual sufrida por una paciente
El refuerzo en la seguridad en el complejo sanitario de Can Misses que ha anunciado por fin el Área de Salud pitiusa, una semana después de la agresión sexual sufrida por una paciente en la habitación en la que estaba ingresada. Se implanta un nuevo sistema de acceso mediante tarjeta identificativa en las entradas que no son públicas y se limita el horario de acceso por la puerta principal. Además, habrá un celador más en el mostrador del vestíbulo principal, se adelanta un mes el refuerzo estival de seguridad (se analiza ampliarlo a todo el año) y se adelanta el horario de cierre de la puerta principal, de las 23 a las 22 horas.
La salida a concurso de la adjudicación, por un periodo nunca superior a los 25 años, de las instalaciones que ha ocupado durante décadas el Club Náutico Ibiza y que desde abril de 2024 gestiona Puertos y Litorales Sostenibles. El canon anual previsto asciende a 364.000 euros.
La ausencia de licencia por parte de los responsables de la fiesta organizada frente a la costa de es Caló, en Formentera (una zona protegida), en la que se abarloaron una treintena de yates y que denunciaron muchos vecinos. La Capitanía Marítima abrirá un expediente porque no tenían permiso.
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