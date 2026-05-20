Ángel Sáenz de Cenzano, de Linkedin, en Ibiza, sobre la IA: "Hace seis meses la ingeniería de 'prompts' iba a ser el trabajo del futuro, ahora ya es el pasado"

"La inteligencia artificial (IA) no está por venir, ya está entre nosotros", afirma Jesús Maturana, editor de Euronews España, en la mesa redonda 'Cómo la IA está transformando el trabajo', celebrada este miércoles en el marco de la cuarta edición del Ibiza Tech Forum 2026 que tiene lugar entre los días 19 y 22 en el Auditorio Caló des Oli, en Cala de Bou.

Decenas de personas atienden a las explicaciones de Maturana y Ángel Sáenz de Cenzano, country manager de LinkedIn en España, en el auditorio exterior, en una mañana soleada en la que los asistentes disfrutan también de las vistas al mar que ofrece el espacio mientras toman café y aperitivos en el catering del evento. Otros aprovechan para ampliar sus redes de contactos. "Hoy celebramos esta cuarta edición del Ibiza Tech Forum, un acceso a la innovación en un espacio incomparable como es Es Caló des Oli", destaca el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.

"Es bueno tener espacios de conversación como estos para aclarar dudas y resolver miedos que hay en torno a la inteligencia artificial", reflexiona Sáenz de Cenzano, quien destaca que existe cierta "inseguridad" entre los trabajadores hoy en día respecto a esta tecnología. "Cualquier revolución, y esta lo es, genera inseguridad. La inteligencia artificial nos puede ayudar en el trabajo, pero también hay tareas que van a desaparecer, de ahí que algunas personas sientan ese miedo y parálisis. Entre todos hay que ayudar a que entiendan ciertas claves y mecanismos", destaca Sáenz de Cenzano. Maturana, por su parte, añade la necesidad de hacerlo sin caer en la "polarización". "Hay gente que está muy a favor y otra que, por el contrario, está muy en contra. Pero, siempre que hay una revolución hay una escala de grises", asegura Maturana.

Sáenz de Cenzano y Maturana en su ponencia este miércoles / Vicent Marí

Preguntado sobre las mayores dificultades a las que se enfrentan los trabajadores al usar la inteligencia artificial, Sáenz responde que proponerse objetivos demasiado ambiciosos o pensar "ya llego tarde para aprender esto". "No hay que obsesionarse con objetivos a largo plazo. Es mejor empezar con cosas pequeñas del día a día e ir mejorando poco a poco. Esto es lo que garantiza el largo plazo", destaca Sáenz de Cenzano. "Es difícil hablar de largo plazo, además, en lo relativo a la IA", añade Maturana. "Hace seis meses la ingeniería de prompts parecía que iba a ser el trabajo del futuro, pero ahora ya es el pasado. Se ha convertido en un tipo de escritura más", recalca Sáenz de Cenzano.

Cualidades humanas

Con el fin de aclarar estas dudas de tantas personas respecto a la IA, cuenta Sáenz de Cenzano, LinkedIn publica el libro 'Open to work'. "Desde un punto de vista optimista se desgranan las cosas que están ocurriendo y las características humanas que podemos potenciar, aquellas en las que ninguna tecnología nos puede sustituir, y da pautas sobre cómo lo puede afrontar cada uno", explica Sáenz de Cenzano. En el libro, cuenta, destacan cualidades como la curiosidad, la creatividad, la compasión o el coraje. "El juicio y el pensamiento crítico es algo intrínsecamente humano que no debemos perder", afirma el directivo. "Es el momento de analizar qué tareas queremos sustituir y qué cualidades humanas queremos elevar, y en España nos encontramos en una buena posición para ello", concluye su intervención Sáenz de Cenzano.

También en la siguiente mesa redonda, integrada por los top voice de LinkedIn Mónica Chao, CEO de Acativa; Antonio Ortiz, CEO de monos estocásticos, y Maite Aranzábal, consultora en el Banco de Crédito de Perú, reflexionan sobre las cualidades humanas que la IA no puede sustituir. "Las ganas de hacer cosas, la fuerza y nuestra disposición a trabajar es algo que no debemos perder. Nosotros tenemos esa voluntad de estar en el mundo y la capacidad de desobedecer, algo que las tecnologías no tienen", opina Ortiz.

Público en el Ibiza Tech Forum / Vicent Marí

Aranzábal, por su parte, destaca el sentido crítico como cualidad diferencial entre los humanos y las tecnologías como la IA. "Las máquinas saben hacer muchas cosas y todavía sabrán hacer más, pero es la parte humana, con su sentido crítico, la que tiene que determinar si lo que las tecnologías hacen tiene sentido o no", afirma la consultora. En este sentido comparte su visión Chao, quien añade, además, la dimensión de valores y de propósito de las personas. "Podríamos estar en riesgo de perder los valores humanos. Estamos a tiempo de parar y pensar en lo que estamos haciendo y en para qué lo estamos haciendo. La tecnología debe acompañar los valores para convertirnos en una sociedad mejor, los valores deben estar en la base de toda sociedad", destaca Chao.