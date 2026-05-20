La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados

Ha sido una concentración espontánea, organizada en apenas unas horas después de que Diario de Ibiza haya publicado este miércoles que la Administración de Justicia en Ibiza se queda sin el informático que en las dos últimas décadas ha velado por el buen funcionamiento de todo el engranaje de ordenadores y conexiones de todos los juzgados de las dos sedes judiciales, ubicadas en el edificio Cetis y en la sede de la plaza de Sa Graduada.

Ha sido en este último emplazamiento donde alrededor de 150 jueces, fiscales, abogados, administrativos y personal en general de la Administración de Justicia se han reunido para protestar por este nuevo recorte que se aplica a partir de este jueves tras la entrada en vigor en todo el país del nuevo contrato público promovido por el Ministerio de Justicia. Como indicaban varios funcionarios, una situación "absolutamente sin sentido; nos dejan sin informático cuando la reforma de la Justicia apuesta por la digitalización".

La concentración estaba convocada para las 12 horas y el personal de la Justicia en Ibiza ha ido llegando poco a poco; primero los que trabajan en la sede judicial y, minutos depués, quienes lo hacen en el edificio Cetis (todos se agruparán en Sa Graduada cuando el Ministerio acabe el proyecto, interminable, de culminación de las obras edl inmueble), entre ellos el presidente del Tribunal de Instancia de Ibiza, Sergio González Malabia.