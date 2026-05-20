Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Justicia en IbizaTurismo en IbizaPatrimonio de IbizaCompras en Ibiza
instagramlinkedin

Justicia

La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados

Unas 150 personas se han concentrado de forma espontánea en la puerta de la sede judicial de Sa Graduada tras conocerse que el nuevo contrato del Ministerio de Justicia les deja sin este servicio

Vídeo de la concentración en la sede de los juzgados de Ibiza

Vídeo de la concentración en la sede de los juzgados de Ibiza

Cesar Navarro Adame

César Navarro Adame

César Navarro Adame

ibiza

Ha sido una concentración espontánea, organizada en apenas unas horas después de que Diario de Ibiza haya publicado este miércoles que la Administración de Justicia en Ibiza se queda sin el informático que en las dos últimas décadas ha velado por el buen funcionamiento de todo el engranaje de ordenadores y conexiones de todos los juzgados de las dos sedes judiciales, ubicadas en el edificio Cetis y en la sede de la plaza de Sa Graduada.

Ha sido en este último emplazamiento donde alrededor de 150 jueces, fiscales, abogados, administrativos y personal en general de la Administración de Justicia se han reunido para protestar por este nuevo recorte que se aplica a partir de este jueves tras la entrada en vigor en todo el país del nuevo contrato público promovido por el Ministerio de Justicia. Como indicaban varios funcionarios, una situación "absolutamente sin sentido; nos dejan sin informático cuando la reforma de la Justicia apuesta por la digitalización".

Noticias relacionadas y más

La concentración estaba convocada para las 12 horas y el personal de la Justicia en Ibiza ha ido llegando poco a poco; primero los que trabajan en la sede judicial y, minutos depués, quienes lo hacen en el edificio Cetis (todos se agruparán en Sa Graduada cuando el Ministerio acabe el proyecto, interminable, de culminación de las obras edl inmueble), entre ellos el presidente del Tribunal de Instancia de Ibiza, Sergio González Malabia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
  2. La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
  3. El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
  4. Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
  5. Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
  6. Un sindicato policial alerta del nuevo 'problema grave' que ya está sufriendo el aeropuerto de Ibiza
  7. Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
  8. Detenido en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses

La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados

La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados

Restaurador de Ibiza afectado: “O abre el aparcamiento de Cala d’Hort, o el caos. Es de extrema necesidad”

Restaurador de Ibiza afectado: “O abre el aparcamiento de Cala d’Hort, o el caos. Es de extrema necesidad”

Lucha contra las serpientes en Ibiza: Sant Josep entregará esta tarde 105 trampas para capturarlas

Lucha contra las serpientes en Ibiza: Sant Josep entregará esta tarde 105 trampas para capturarlas

En la ciudad de Ibiza viven 24 personas de más de cien años, el 87,5% son mujeres

En la ciudad de Ibiza viven 24 personas de más de cien años, el 87,5% son mujeres

Ibiza se ahoga en plástico por el consumo de agua embotellada: 480 toneladas al año

Ibiza se ahoga en plástico por el consumo de agua embotellada: 480 toneladas al año

Encuentran el cadáver de una mujer en aguas de Formentera

David Pomar sobre los requisitos de las modelos de Adlib Ibiza: "Curioso que un sector que presume de creatividad siga necesitando estándares corporales tan rígidos"

David Pomar sobre los requisitos de las modelos de Adlib Ibiza: "Curioso que un sector que presume de creatividad siga necesitando estándares corporales tan rígidos"

Vicent Marí, sobre el proyecto del aeropuerto de Ibiza: "Aena y el Gobierno central han puesto sobre la mesa una ampliación desmesurada"

Tracking Pixel Contents