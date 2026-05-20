Interceptadas 15 personas en Formentera en una nueva llegada a la isla

Un total de 15 personas fueron interceptadas este martes por la noche en Formentera en una nueva actuación relacionada con la llegada de migrantes a la isla.

La intervención tuvo lugar a las 22.30 horas del 19 de mayo de 2026, cuando se procedió a la localización del grupo en el Camí de s’Estufador, en Formentera. Según la información facilitada, entre las personas interceptadas había trece de origen magrebí y dos de origen subsahariano. En el operativo participaron agentes de la Guardia Civil de Formentera y de la Policía Local de Formentera.

Esta nueva llegada se produce después de que este lunes fueran interceptadas 64 personas en cuatro actuaciones distintas relacionadas con la llegada de pateras a Formentera. La primera intervención del lunes tuvo lugar a primera hora de la mañana en Punta sa Cala, donde fueron localizadas 20 personas de origen subsahariano. Horas después, otras 12 personas de origen magrebí fueron interceptadas en la zona de s’Estufador.

Por la tarde, Salvamento Marítimo rescató a 17 personas a unas 19 millas al sur de Formentera, y más tarde fueron auxiliadas otras 15 personas de origen magrebí a unas cuatro millas al sur de la isla.

Ruta migratoria hacia las Pitiusas

Las últimas llegadas confirman la reactivación de la ruta migratoria hacia las Pitiusas, después de varias semanas sin nuevas entradas en Formentera. La mejora de las condiciones meteorológicas ha favorecido en los últimos días un repunte de las travesías hacia la isla.

La última llegada registrada antes de esta nueva oleada se produjo el pasado 23 de abril, cuando Salvamento Marítimo rescató a 18 personas de origen magrebí a ocho millas al sureste de Formentera.