La tortuga Elo enseña a escolares de Ibiza cómo proteger el mar

El Club Nàutic Sant Antoni organiza desde el pasado lunes y hasta este jueves una nueva edición de la 'Setmana Blava', una iniciativa impulsada por el Govern balear en coordinación con las federaciones de Vela y Piragüismo de Balears para acercar el medio marino y los deportes náuticos a los escolares.

En esta actividad participan 139 alumnos de quinto y sexto de primaria de los colegios Can Bonet y Cervantes, de Sant Antoni, y Mare de Déu de les Neus, de Sant Jordi. Las jornadas se desarrollan en 25 clubes náuticos del archipiélago, entre ellos los tres de Ibiza.

Una tortuga herida al rescate

Uno de los momentos que más interés ha despertado entre los escolares ha sido el taller dedicado al rescate de animales marinos heridos. El equipo de monitores y técnicos del Club Nàutic Sant Antoni ha utilizado como ejemplo la historia de Elo, una tortuga encontrada el pasado mes de noviembre por un navegante en la bahía de Portmany.

El animal fue entregado a los profesionales de Es Nàutic, que lo atendieron inicialmente en sus instalaciones, manteniéndolo envuelto en toallas húmedas hasta su traslado al Palma Aquarium. Allí permaneció durante medio año en recuperación. Aunque perdió una aleta por los daños provocados por una red de pesca, Elo logró recuperar fuerzas y fue devuelta al mar el pasado 6 de mayo en la bahía de Portmany.

Durante el taller, los alumnos aprenden cómo deben actuar si encuentran un animal herido en el entorno marino. La historia de Elo ha generado numerosas preguntas entre los participantes, que también reciben formación teórica sobre vela y piragüismo antes de salir al mar para poner en práctica los conocimientos adquiridos.

En esta segunda edición de la Setmana Blava participan más de 5.700 alumnos de todo el archipiélago balear, unos 2.000 más que el año pasado. El objetivo del programa es fomentar la práctica de deportes náuticos y promover la conciencia ambiental desde la infancia, además de transmitir valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el respeto por la naturaleza.