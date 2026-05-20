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Ibiza Tech Forum: De ‘personal shopper’ a club de lectura: los usos menos convencionales de la IA de los expertos en esta tecnología

El Auditorio de Es Caló des Oli, en Cala de Bou, acoge la cuarta edición del Ibiza Tech Forum entre el 19 y 22 de mayo

Ponencia del Ibiza Tech Forum en Es Caló des Oli

Ponencia del Ibiza Tech Forum en Es Caló des Oli / Vicent Marí

Claudia Marí Prats

Claudia Marí Prats

Cala de Bou

El uso de la inteligencia artificial para simplificar tareas, como puede ser responder un email u organizar la agenda, son de los más extendidos en el mundo laboral. Sin embargo, para Antonio Ortiz, CEO de monos estocásticos, portal web especializado en noticias sobre inteligencia artificial (IA), el uso de esta nueva herramienta tecnológica no es sinónimo de sustituir tareas, sino de aprendizaje. "No lo uso tanto para delegar, sino como una herramienta para amplificar el aprendizaje", asegura Ortiz. Lo cuenta en la mesa redonda 'Qué significa la IA para mí', en el marco del Ibiza Tech Forum, en el que comparte opiniones al respecto junto a Mónica Chao, CEO de Acativa; Maite Aranzábal, consultora del Banco de Crédito de Perú; y Ángel Sáenz de Cenzano, Country Manager de LinkedIn en España, como moderador.

"Me interesan las facetas en las que la IA me puede impulsar mucho", destaca Ortiz. En este sentido, cuenta como ejemplo el "club de lectura" que ha creado con esta herramienta. "Comento mis lecturas con la IA, ella me responde con su análisis y voy manteniendo una conversación como si fuera un club de lectura", afirma. "Es un uso que me empodera y me permite hacer más cosas y aprender más en lugar de menos", reflexiona Ortiz.

La IA como 'personal shopper'

Por su parte, Mónica Chao emplea herramientas de IA como "personal shopper". "En base a una foto que tiene de mi armario, le muestro la prenda que me gusta y le pregunto si cree que es una buena inversión", explica. A nivel profesional, además, Chao trabaja en sus habilidades como consultora para influir en su trabajo. "Me sirve para identificar los puntos críticos de cada persona y proyectos y tratar de influir en ellos", declara. "De esta manera aprendo a mirar y poner ojos a los demás para conseguir los objetivos", añade. Chao lanza un mensaje a los asistentes sobre la importancia de "mejorar a las personas y el planeta en los cambios actuales". "El mundo vive un cambio profundo y a veces nos centramos mucho en la productividad, pero hay que integrar la IA en cuidar las personas y medioambiente además de la rentabilidad del negocio", afirma.

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Una de las ponencias del Ibiza Tech Forum en Es Caló des Oli

Una de las ponencias del Ibiza Tech Forum en Es Caló des Oli / Vicent Marí

Para Aranzábal, la IA es una gran herramienta con la que debatir opiniones totalmente opuestas, aprendiendo a entender, así, otros puntos de vista. "La utilizo mucho para preguntar puntos de vista radicalmente distintos a los míos y tener contrastes. De esta forma entiendo otras formas de ver las cosas o cómo falla mi razonamiento", afirma. "También para leer documentación que no da tiempo, le pido que me la resuma, pero que lo haga desde diferentes puntos de vista", concluye.

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