Medio Ambiente
Lucha contra las serpientes en Ibiza: Sant Josep entregará esta tarde 105 trampas para capturarlas
El Ayuntamiento organiza tres talleres en las oficinas municipales de Sant Jordi para formar a los participantes en el uso de las jaulas contra esta especie invasora
El Ayuntamiento de Sant Josep celebra este miércoles, 20 de mayo, una jornada de entrega de jaulas para la captura de serpientes, dentro de las acciones municipales destinadas a combatir la proliferación de esta especie invasora en el municipio.
La iniciativa tendrá lugar en las oficinas municipales de Sant Jordi y se desarrollará en tres talleres programados a las 17, 18 y 19 horas. Durante la sesión, se repartirán un total de 105 trampas entre las personas participantes, que recibirán indicaciones sobre su uso.
Con esta actuación, el Consistorio refuerza las medidas de control frente a la presencia de serpientes en el territorio, una problemática que afecta a diferentes zonas de Ibiza y que preocupa especialmente por su impacto sobre la fauna autóctona.
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