Ibiza se ahoga en plástico por el consumo de agua embotellada: 480 toneladas al año

La Alianza por el Agua ha puesto en marcha la segunda edición de la campaña ‘Menys plàstic, Més aixeta’, una iniciativa con la que la entidad pretende reducir el consumo de agua embotellada en Ibiza y fomentar el uso del agua del grifo como alternativa potable, controlada sanitariamente y disponible en los hogares.

Según los datos difundidos por la entidad, cada año se generan en la isla más de 480 toneladas de plástico procedentes del consumo de agua embotellada, un volumen que podría reducirse de forma significativa mediante un cambio de hábitos por parte de la ciudadanía.

La organización recuerda que, pese a que el agua del grifo es apta para el consumo, factores como la desconfianza, el sabor o la percepción de baja calidad siguen llevando a una parte importante de la población a optar por el agua embotellada, con el consiguiente impacto ambiental.

El agua embotellada se puede evitar

La campaña se apoya también en las últimas cifras del Consell de Ibiza, según las cuales durante 2024 se generaron en la isla más de 77.000 toneladas de residuos urbanos, de las que más de 7.800 toneladas correspondieron a envases. En este contexto, La Alianza por el agua considera que el plástico asociado al agua embotellada constituye uno de los flujos de residuos “más fácilmente evitables”.

La iniciativa incluirá acciones de calle filmadas en formato reel, contenidos informativos en redes sociales, presencia en medios locales y una encuesta ciudadana sobre la percepción del agua del grifo. Además, se repartirán botellas reutilizables entre las personas participantes.

La primera edición de ‘Menys plàstic, Més aixeta’ se desarrolló el año pasado gracias a una subvención del Consell de Ibiza. La entidad ha vuelto a presentar el proyecto a la convocatoria de residuos de este año y confía en mantener el apoyo institucional para continuar impulsando acciones de prevención y sensibilización ambiental.

Desde La Alianza por el Agua advierten de que “la presión turística, la sobreexplotación de los acuíferos y el deterioro de los recursos hídricos influyen directamente en la experiencia y percepción que tiene la ciudadanía sobre el agua del grifo”, lo que favorece el consumo de agua embotellada y, en consecuencia, la generación de más residuos plásticos.

La campaña también quiere recordar que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y universal. En este sentido, la entidad resalta que la normativa vigente en Baleares obliga a bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo gratuita a sus clientes, una medida orientada a reducir el consumo de envases de un solo uso y favorecer alternativas más sostenibles.