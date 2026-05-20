Ibiza celebra a sus voluntarios: 20 años tejiendo redes de ayuda

Can Ventosa celebró este miércoles una jornada dedicada a reconocer la labor de las personas voluntarias de Ibiza, en un encuentro organizado en el marco de la Semana del Voluntariado de las Islas Baleares y coincidiendo con el 20 aniversario de la Plataforma del Voluntariado de las Islas Baleares.

El acto reunió a representantes de distintas entidades sociales, personas voluntarias y usuarios de programas vinculados al voluntariado. Gustavo Gómez, coordinador de Cáritas y de la Comisión Ejecutiva de la Plataforma del Voluntariado de las Islas Balears, abrió la jornada con un mensaje de agradecimiento a quienes dedican su tiempo, esfuerzo y cariño a acompañar a las personas que más lo necesitan. La cita llega en un año especialmente significativo para la Plataforma del Voluntariado. Según los datos difundidos por la entidad, en 2025 en toda Baleares cerca de 10.000 personas voluntarias participaron en más de 150 programas impulsados por 55 entidades. La red, creada en 2006 con 14 entidades fundadoras, agrupa actualmente a 56 organizaciones de voluntariado en las islas.

Voluntarios junto al grupo de improvisación teatral Camaleónicos en Can Ventosa. / Alejandra Larrazábal

La memoria de 2025 también refleja el crecimiento de los servicios de orientación y apoyo: 743 personas en programas, 87 más que el año anterior; la línea 900 atendió 304 llamadas y el canal de WhatsApp gestionó 111 consultas. En sensibilización, la Plataforma realizó 18 sesiones en centros educativos de Mallorca, Menorca e Ibiza, con 362 alumnos, y en formación organizó 25 cursos básicos con 161 participantes, además de formar a 60 responsables de entidades.

El perfil del voluntariado sigue siendo mayoritariamente femenino: el 66% son mujeres y el 34% hombres, mientras que los menores de 30 años representan el 19,6% del total. La Plataforma identifíca entre sus retos de futuro adaptarse a formas de participación más flexibles, atraer a más jóvenes y mejorar la coordinación ante emergencias.

Un poco de humor improvisado

Este año la organización quiso ofrecer una propuesta más lúdica y participativa, con la actuación del grupo de improvisación teatral Camaleónicos. La compañía ofreció un espectáculo construido a partir de las propuestas del público. Palabras, frases y situaciones aportadas por los asistentes sirvieron para crear pequeñas escenas en directo, en una actividad pensada como espacio de encuentro, humor y reconocimiento colectivo.

Show de improvisación teatral Camaleónicos en Can Ventosa. / Toni Escobar

Entre las entidades presentes estuvo la Fundación Aldaba, dedicada a la tutela y apoyo a personas con discapacidad. Susana Rodríguez, trabajadora social del programa Fundación Aldaba Support en Ibiza, valoró positivamente la iniciativa por “dar visibilidad a la figura del voluntariado” y favorecer que tanto entidades como usuarios pudieran compartir una tarde de teatro y convivencia.

También participaron voluntarios y representantes de Cáritas. Marcela Hernández, responsable de voluntariado de Cáritas en Ibiza y Formentera, explicó que la jornada se enmarca en la Semana del Voluntariado y destacó la importancia de seguir sumando personas dispuestas a colaborar. “Un granito de arena siempre es muy importante. Todo suma”, señaló, animando a quienes quieren ayudar pero no saben por dónde empezar a acercarse a las entidades sociales.

Voluntarios y participantes en el show de improvisació teatral en Can Ventosa. / Toni Escobar

Ibiza, una isla difícil para el voluntariado

Hernández recordó que en Ibiza resulta especialmente difícil mantener equipos de voluntariado estables durante todo el año, debido a la estacionalidad laboral. Según explicó, muchas personas colaboran en invierno, pero en verano encuentran trabajo y dejan temporalmente la actividad. Aun así, destacó que hay voluntarios de distintas edades, desde jóvenes —a partir de los 17 años con autorización familiar— hasta personas jubiladas, que suelen sostener buena parte de la colaboración durante todo el año.

La jornada sirvió también para poner sobre la mesa algunos de los retos sociales actuales en la isla, como la atención a personas llegadas sin recursos, familias vulnerables o personas afectadas por la dificultad de acceso a la vivienda. A la velada asistieron alrededor de 60 personas entre usuarios, trabajadores y voluntarios.