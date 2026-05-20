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Patrimonio de Ibiza: Dalt Vila recupera la cafetería de Can Botino tras seis años cerrada
La otra concesión municipal en el casco antiguo, en es Polvorí, también abre puertas en pocos días
Dalt Vila vuelve a contar con la cafetería de la sede del Ayuntamiento en Can Botino y, dentro de pocos días, también reabrirá el bar de la sala de exposiciones de Can Botino. Ambas concesiones municipales, que llevaban cerradas desde la irrupción de la pandemia del covid, van a suponer algunas de las escasas ofertas de hostelería disponibles en esta zona durante los meses de invierno.
Precisamente, la administración sacó a licitación ambas concesiones de manera conjunta, con el fin de facilitar un servicio de bar tanto a los vecinos como a los visitantes del recinto amurallado tras la temporada turística, cuando cierran en masa la mayoría de los establecimientos del casco histórico. Sin embargo, cumplir con este propósito llevó más tiempo del previsto inicialmente, ya que el concurso público para hacerse con ambos bares, en abril del año pasado, quedó desierto.
Intento fallido
En aquella primera convocatoria, Vila quería destinar la gestión de ambas concesiones a centros especiales de ocupación para personas con discapacidad. Ante la falta de candidatos, se eliminó este requisito y se abrió un segundo proceso abierto a cualquier empresa interesada.
El bar de Can Botino, que abrió pocos días antes de la Feria Medieval, debe abrir durante todo el año y, como mínimo, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, según figura en las bases del concurso, aunque el contratista tiene la posibilidad de ampliar el horario hasta las 3.30 de la madrugada, incluidos los fines de semana.
Respecto al bar de la sala de exposiciones de es Polvorí, el Consistorio indicó ayer que su apertura, que se prevé inminente, solo está a la espera de que llegue una cafetera. En este caso, deberá ofrecer servicio, como mínimo, de abril a octubre durante siete horas diarias, además de las jornadas en que se celebren eventos culturales. Igualmente, el concesionario tiene la posibilidad de ampliar el horario y las fechas de apertura si lo considera oportuno.
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