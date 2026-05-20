Ibiza alcanza los 28 grados en una jornada de ambiente plenamente veraniego

Ibiza ha registrado este miércoles temperaturas máximas de hasta 28 grados en una jornada en la que ya empieza a sentirse el ambiente plenamente veraniego en Baleares, según los datos provisionales difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 14.30 horas.

El mapa de temperaturas máximas publicado por Aemet este 20 de mayo muestra valores de entre 24 y 28 grados en Ibiza, mientras que en Formentera se han alcanzado los 27 grados. Así, el aeropuerto de Ibiza ha registrado 24 grados, Vila 26 grados, Sant Antoni 27 grados y Sant Joan, 28 grados. Son registros que confirman el ascenso térmico de los últimos días, después de una semana en la que cayeron las temperaturas.

La Aemet ha destacado que este miércoles ha sido la primera vez en lo que va de año que se alcanzan los 30 grados en Mallorca. En varios puntos de la isla mayor los termómetros han llegado a esa cifra, propia de un ambiente ya plenamente estival.En Ibiza, sin llegar a los 30 grados, el calor también ha sido notable, con máximas que han dejado una sensación más cercana al verano que a la primavera.