Eliminación del informático de los juzgados de Ibiza: "Puede agravar más aún el caos y la sensación de retraso de la Administración de Justicia"

Revolución en la Administración de Justicia de Ibiza. Los profesionales, alérgicos normalmente a los medios de comunicación, han dejado a un lado su habitual discreción y se han movilizado apenas unas horas despues de publicar Diario de Ibiza que un nuevo contrato del Ministerio de Justicia les deja, desde este jueves, sin el informático que, desde hace 24 años, les "salva la vida" prácticamente a diario.

Alrededor de 150 jueces, fiscales, abogados, administrativos y otros trabajadores de la Administración de Justicia se han concentrado en la puerta de la sede de los juzgados, en la plaza de Sa Graduada, para mostrar su absoluto rechazo a la escisión del contrato del técnico, que será sustituido, esperan, por otro que "no tendrá la experiencia ni los conocimientos" de su predecesor, alguien "esencial" para el funcionamiento de los juzgados. Y lo dice el presidente del Tribunal de Instancia de Ibiza, Sergio González Malavia, visiblemente molesto durante la protesta porque "llueve sobre mojado".

Más restrasos sobre los retrasos

Se refiere el ex juez decano a la profunda reforma del sistema judicial impulsada por la Ley Orgánica 1/2025 y vigente a principios de este año. Tras explicar que ya ha trasladado al Ministerio, sin éxito, el malestar de toda la plantilla judicial por la salida de este técnico, abunda al respecto: "Hay un problema muy grande con el nuevo funcionamiento del tribunal de instancia y su nueva estructura, que ya supone una serie de retrasos e inconvenientes, y esto se puede ver agravado si prescindimos de un elemento esencial como la parte informática". Y recuerda que precisamente esta reforma es la mayor informatización del sistema llevada a cabo hasta la fecha, por lo que, como coinciden otros jueces, fiscales y abogados reunidos en la protesta, considera que el nuevo recorte "no tiene sentido".

Concentración de más de 150 trabajdores de la Justicia de Ibiza por el despido de un informático. / César Navarro Adame

"[El informático] es una pieza esencia. Había dos y cada uno atendía como podía a cada una de las dos sedes judiciales". Ya se eliminó a uno hace prácticamente un año, recuerda. "Con independencia de que sea repuesto por la nueva empresa concesionaria, será por un trabajador sin ningún tipo de experiencia ni conocimiento de los entresijos de funcionamiento de los sistemas informáticos de la Administración de Justicia", indica González Malavia, a lo que suma que el ya exinformático "llevaba 24 años en los juzgados, lo conoce todo al dedillo y ha demostrado una eficiencia y una profesionalidad fuera de toda duda".

Recogida de firmas para una carta de protesta

El argumentario del presidente del Tribunal de Instancia de Ibiza no difiere casi en nada, como es lógico, del que apoyan el resto de sus compañeros. Para dejarlo por escrito y elevarlo al órgano correspondiente, también este miércoles, prácticamente a la carrera, han elaborado una carta de protesta que esperan que firme el mayor número de profesionales de la Administración de Justicia en Ibiza para reclamar la reinserción laboral del informático.

En este comunicado de protesta, al que ha tenido acceso Diario de Ibiza, explican que "jueces, letrados de la Administración de Justicia, directores de servicios comunes, fiscales, funcionarios y personal de la Administración de Justicia de Ibiza expresan su disconformidad con la finalización del contrato laboral del informático [...] único técnico de mantenimiento informático que trabajaba de forma presencial, tras prescindir el Ministerio de Justicia con anterioridad del formador que venía desarrollando asimismo labores de mantenimiento".

Y continúa el texto: "Tras la entrada en vigor de la LO 1/25, se hace imprescindible que los medios electrónicos e informáticos funcionen de forma óptima, pues dicha reforma tiene como eje central la digitalización de la justicia en aras de conseguir mayor agilidad y eficacia, siendo que, prescindiendo del único informático que realiza las labores de mantenimiento informático en Ibiza, y en un momento en el que se pretende que toda la Justicia sea digital (y por ende informático) supone un contrasentido prescindir de los servicios de una persona que lleva más de 20 años trabajando en los Juzgados y que, por tanto, conoce el funcionamiento informático de cada servicio y de cada puesto de trabajo".

"Su trabajo es de vital importancia"

Para demostrar la necesidad de contar con la asistencia de este profesional que ahora cesa en su actividad, apuntan que sin su trabajo, "no hubiera sido posible la entrada en funcionamiento de la NUMO", el nuevo modelo organizativo de la Justicia, "puesto que dicho funcionario se dedicó, durante las vacaciones de Navidad, a preparar el sistema informático para que, tras la vuelta de los funcionarios, pudieran trabajar en los nuevos puestos de trabajo tras la reorganización operada en justicia".

También advierten de que "su trabajo es de vital importancia para que los juicios y vistas puedan desarrollarse con normalidad, haciendo posible que, ante un fallo informático, puedan solventarse la mayoría de los problemas y de esa forma evitar suspensiones o nulidades consecuencia de dicho funcionamiento deficiente".

Profesionalidad y compromiso

Añaden en la carta de protesta que este informático "ha destacado por su profesionalidad, compromiso y eficaz resolución de incidencias", una figura "clave para el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos en un entorno tan sensible como el de la Administración de Justicia". "Siendo el único profesional informático asignado a estos Juzgados, su trabajo ha sido fundamental para garantizar la continuidad del servicio, la atención a las necesidades diarias del personal judicial y la adecuada operatividad de las aplicaciones y equipos informáticos", señalan los firmantes.

Por último, insisten en que la finalización del contrato de este profesional informático, "genera una preocupación real por las posibles repercusiones en la calidad del servicio, teniendo en cuenta la importancia crítica que tiene el soporte técnico en el desarrollo cotidiano de la actividad judicial", por lo que solicitan que "se revoque, de forma inmediata, la extinción de su contrato y sea incorporado, sin dilación, a su puesto de trabajo", concluyen.