Campaña Mayo
El álbum
El cuento de nunca acabar
Una de las tres cuevas situadas en es Soto, al pie de las murallas de Ibiza y con vistas al mar, vuelve a estar okupada a pesar de que el Ayuntamiento instaló una valla para impedir el acceso de nuevos moradores. En la zona se han detectado incendios que, en ocasiones, se atribuyeron a los antiguos okupas.
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