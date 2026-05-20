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El cuento de nunca acabar

El cuento de nunca acabar | CÉSAR NAVARRO

El cuento de nunca acabar | CÉSAR NAVARRO

Una de las tres cuevas situadas en es Soto, al pie de las murallas de Ibiza y con vistas al mar, vuelve a estar okupada a pesar de que el Ayuntamiento instaló una valla para impedir el acceso de nuevos moradores. En la zona se han detectado incendios que, en ocasiones, se atribuyeron a los antiguos okupas.

TEMAS

  1. Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
  2. Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
  3. La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
  4. El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
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  6. Un sindicato policial alerta del nuevo 'problema grave' que ya está sufriendo el aeropuerto de Ibiza
  7. Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
  8. El restaurante más caro del mundo abre las puertas este día en Ibiza

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El cuento de nunca acabar

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