David Pomar sobre los requisitos de las modelos de Adlib Ibiza: "Curioso que un sector que presume de creatividad siga necesitando estándares corporales tan rígidos"

La pregunta lanzada por Diario de Ibiza en sus redes sociales ha abierto un amplio debate entre los lectores: "Sin tatuajes, talla 36-38 y sin arrugas. ¿Qué te parecen los requisitos que deben cumplir las modelos de Adlib Ibiza?". Las respuestas, publicadas tanto en Instagram como en Facebook, reflejan una división clara entre quienes consideran que estos criterios son poco realistas y excluyentes, quienes los defienden como parte de una profesión con exigencias concretas y quienes han optado por responder con ironía.

Uno de los comentarios más críticos es el de David Pomar, que cuestiona el tipo de cuerpo que se considera válido para desfilar: "Resulta curioso que un sector que presume de creatividad siga necesitando estándares tan rígidos para definir qué cuerpo merece ser mostrado". El lector añade: "Si todavía se exigen cuerpos, edades y apariencias tan concretas para desfilar… ¿la moda refleja la sociedad o sigue intentando decidir quién encaja en ella?".

En la misma línea se expresa victoriaatt_escritora, que califica los requisitos de "absurdos". "Condiciona a la mujeres con una talla que para muchas es imposible por su complexión corporal", escribe antes de criticar la altura exigida y el modelo de belleza que se proyecta: "Ponen unos estándares que distan mucho de la realidad". Para esta lectora, mantener esa idea de "cuerpo perfecto" puede incluso condicionar la decisión de compra: "Yo, por ejemplo, no lo haría por el simple hecho de seguir teniendo esa mentalidad de 'cuerpo perfecto'".

También es muy dura la reflexión de paulaaheadibiza, que relaciona estos requisitos con el regreso de cánones de delgadez extrema en la moda. "Adlib también copiando lo peor y más comentado de la última temporada de moda de los grandes estilistas: la vuelta de la flaqueza andrógina que llevó millares de niñas, adolescentes y mujeres, modelos... a la anorexia, bulimia...", critica. La usuaria considera que esa imagen "NO REPRESENTA" la realidad de muchas mujeres y lamenta que, a su juicio, "la isla ha perdido su esencia en completamente TODO".

Defensa de los requisitos profesionales

No todos los comentarios son críticos. Algunos lectores defienden que el modelaje es una profesión con características específicas y que quien contrata puede establecer sus propios criterios.

Happilytipsy sostiene que "ser modelo es una profesión en la que deben mostrar ropa, y que ésta luzca de la mejor manera". En su opinión, el debate está superado: "Nadie dice que el resto de mujeres debamos ser como estas 'modelos de costura'. Estamos en el 2026 y este tema está más que debatido".

Desde Facebook, Edgar Viveros compara estos requisitos con los de otras profesiones: "Lo mismo se hace en todas las profesiones y no hay tanto revuelo. Para ser doctor se necesita cierto conocimiento, para ser bombero también además de buena condición física, pues para ser modelo estos requisitos, ya está".

También Susy Martín Peñacoba defiende la capacidad de elección de quien contrata: "Supongo que el que contrata busca lo que necesita, depende de tu profesión, pero vamos, que tampoco hay que horrorizarse". La lectora planteó además una pregunta: "El trabajador puede elegir de qué trabajar o qué no quiere, pero el que contrata también puede elegir lo que quiere, o no?????".

Otros comentarios son más breves, pero en la misma línea. Lore.diazr escribe: "Estupendo. Si tienes tatuajes o tienes otra talla, no te compres esos vestidos". Helena_withh añadió: "ESTO es el día a día de las modelos, no sé de qué nos estamos escandalizando". En Facebook, Artua Dias resume su postura con un "me parece estupendo", mientras que José Perea contesta simplemente: "Buenos".

Críticas a la falta de inclusión

Otro de los ejes del debate es la falta de diversidad corporal. David Escandell ironiza con un comentario breve: "Muy inclusivos los requisitos..". Andrea Privitera es más directa: "Faltaba decir blanca y de 45 kilos".

Catalina Cardona apunta que una talla algo superior no debería ser un problema: "Una talla 40 tampoco pasa nada". En la misma línea, Nerea Carreras Marin separa la exigencia estética de otros aspectos más asumibles: "A mí me parece perfecto que la ropa vaya planchada!🤣🤣🤣 El resto de requisitos me parece poco realista". También Joan Coll vincula el debate con una crítica más amplia a la imagen de Ibiza: "Esta isla es artificial hasta por eso".

Ironía, bromas y comentarios sarcásticos

La publicación también genera numerosas respuestas en tono humorístico. Fernando Lopez escribe: "Mierda, por los tatuajes, si no, estaba dentro! Jajaja", mientras que Jesús Ramírez bromea: "Yo valgo pa eso". Por su parte, Enrique Diaz ironiza sobre la dificultad de encontrar modelos que cumplan todos los requisitos: "Bien, pero tendréis que ir a buscarlas a un convento de clausura!". Seito Cobo va más allá y escribeó: "Ya mismo habrá modelos robots".

Otros comentarios usan la exageración para criticar el debate. Nuria Lopez responde: "Pues nada, si os parece, que contraten de modelo o una enana de la talla 56 con arrugas". Por su parte, Malambo Isla compara la selección con una exposición de producto: "¡Como cuando se compra carne en el súper! Pero con la diferencia de que la carne no escogió estar a la venta!". Valentina Assorbi también opta por el sarcasmo y escribe: "Por lo menos es contra corriente, ahora todas tienen las tetas, el culo y los labios hinchados".