Un conductor de una furgoneta pierde el conocimiento y arrolla a una mujer en Sant Antoni

La Policía Local de Sant Antoni ha informado de un accidente de tráfico ocurrido este martes, sobre las 13.30 horas, en la calle París, en las inmediaciones de la estación de autobuses del municipio. El suceso se produjo cuando el conductor de una furgoneta que circulaba por la citada vía sufrió una pérdida de conocimiento repentina, lo que provocó que el vehículo continuara su marcha sin control.

En esas circunstancias, la furgoneta arrolló a una mujer que se encontraba fuera de su turismo, tras haberse bajado del mismo para acceder a un aparcamiento. El vehículo colisionó después con el coche de la mujer y lo desplazó aproximadamente 30 metros, hasta sacarlo de la calzada y hacerlo caer en la cuneta.

Agentes de la Policía Local acudieron de inmediato al lugar del accidente, donde procedieron a extraer al conductor de la furgoneta, que se encontraba inconsciente. Los policías iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y lograron recuperar las constantes vitales del afectado hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El conductor, ingresado

El conductor fue trasladado posteriormente al Hospital Can Misses, donde permanece ingresado. Por su parte, la mujer atropellada resultó herida de carácter leve y no precisó ingreso hospitalario.