Complicado rescate en el norte de Ibiza: una senderista se rompe el tobillo en una ruta por es Canaret, de difícil acceso

Los servicios de emergencia rescataron este lunes en la zona de es Canaret, en Sant Joan, a una senderista alemana de 68 años que resultó herida mientras realizaba una ruta de senderismo por la zona.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sant Joan en una nota, el aviso se recibió a las 13.30 horas, después de que la mujer sufriera una fractura en un tobillo que le impedía continuar la marcha. La afectada se encontraba en una zona rocosa y de difícil acceso, lo que obligó a movilizar recursos especializados para poder evacuarla con seguridad.

Traslado de la mujer hasta una zona accesible para los medios sanitarios

Los equipos de emergencia llegaron al lugar a las 13.45 horas y, tras valorar la situación, llevaron a cabo las tareas de rescate y traslado de la senderista hasta un punto accesible para los medios sanitarios. La intervención concluyó sobre las 14.30 horas.

Un momento del rescate en es Canaret. / A. S. J.

En el operativo participaron efectivos de bomberos y una ambulancia de soporte vital básico, que atendieron a la mujer y coordinaron su evacuación. Posteriormente, la senderista fue trasladada al hospital sin más complicaciones.

El Ayuntamiento de Sant Joan agradece en su comunicado “la coordinación, rapidez y profesionalidad” de los servicios de emergencia que participaron en la intervención, así como “su labor diaria en la atención de situaciones de riesgo en el municipio”.