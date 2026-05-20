Se disparan las cancelaciones de consultas y operaciones el tercer día de huelga de médicos en Ibiza: más de 800 pacientes afectados

Las cancelaciones de operaciones, pruebas diagnósticas y consultas se han disparado este miércoles, tercer día de la huelga de médicos, en los centros sanitarios de las Pitiusas. La cifra de citas suspendidas por la protesta de estos profesionales contra el Estatuto Marco es elevadísima: 809 en sólo un día. Se trata de la cifra más elevada en un único día desde que comenzaron los paros, una semana de cada mes en los últimos cuatro meses.

En concreto, se han suspendido 14 operaciones programadas, 175 citas en los hospitales Can Misses y de Formentera para consultas con especialistas o pruebas diagnósticas y 620 citas de Atención Primaria. En total, desde el lunes, la huelga ha obligado a cancelar 1.383 acciones médicas en los centros sanitarios de las Pitiüses: 34 intervenciones quirúrgicas, 253 consultas hospitalarias y 1.096 en centros de salud y unidades básicas.

La actividad suspendida este miércoles es muy elevada, teniendo en cuenta que el lunes la cifra fue de 387, de 187 el martes y 809 este miércoles. En el caso de las citas hospitalarias, tanto operaciones como pruebas y consultas, desde el propio hospital se pondrán en contacto con los afectados para reprogramarlas. En cuanto a las de Atención Primaria, serán los propios pacientes que se han quedado sin poder ver a su médico quienes tendrán que solicitar una nueva cita si no han solucionado su problema por otras vías como, por ejemplo, acudiendo a Urgencias.

Una enfermera disuade a los pacientes de hacerse análisis de sangre en Santa Eulària

Es lo que les ha pasado la mañana de este miércoles a quienes esperaban para hacerse una analítica a primera hora. La enfermera les ha informado de que podían hacerse la extracción de sangre, pero, debido a la huelga, no les garantizaban que se fuera a analizar si el hematólogo se encontraba de huelga durante esta semana. Algunos de los pacientes han optado por marcharse, pero cuando han ido a solicitar una nueva cita para los análisis se han topado con la desagradable sorpresa de que la primera disponible era dentro de un mes. Para algunos llueve sobre mojado, ya que debido a una semana anterior de huelga tampoco les había resultado fácil conseguir la cita de este miércoles

Por otra parte, el Área de Salud de Ibiza y Formentera ha precisado que la plantilla del servicio de Urgencias de Can Misses es de 24 médicos, de los que solo siete tienen el MIR. La misma fuente señala que la plantilla disponible aumenta a 27,5 gracias a la colaboración para cubrir guardias de facultativos procedentes de otros servicios, algunos de ellos con la formación MIR.