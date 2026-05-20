Atención motoristas de Ibiza: la Guardia Civil pone el foco en las dos ruedas en las carreteras pitiusas

La Guardia Civil ha puesto en marcha en Baleares un plan especial de intensificación de la vigilancia sobre motoristas con el objetivo de frenar el aumento de la siniestralidad vial ante el inicio de la temporada estival. El dispositivo, activado este mes de mayo por la Agrupación de Tráfico, priorizará los controles en carreteras convencionales y durante los fines de semana, coincidiendo con los periodos en los que se registra un mayor número de accidentes entre este colectivo.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, la campaña se impulsa ante la previsión de que el archipiélago reciba alrededor de siete millones de visitantes durante la temporada turística, un contexto en el que se incrementa notablemente la circulación de vehículos por las carreteras de las islas.

La Agrupación de Tráfico señala que los usuarios de motocicletas y ciclomotores constituyen uno de los colectivos más vulnerables de Baleares, con un riesgo más elevado de sufrir accidentes y de padecer consecuencias graves. La Guardia Civil destaca además que en los últimos años la presencia de vehículos de dos ruedas ha crecido a un ritmo superior al del resto del parque automovilístico del archipiélago, un aumento que, según sostiene, ha venido acompañado de un repunte de la siniestralidad y de una alta implicación de motocicletas en accidentes con heridos graves y muy graves.

Más presencia en los tramos frecuentados por motoristas

El dispositivo prevé reforzar la presencia de agentes en los tramos frecuentados habitualmente por motoristas. Además de los controles en fines de semana, la vigilancia también se extenderá a días laborables y a las franjas horarias de mayor incidencia de accidentes, coincidiendo con las horas punta en las que la motocicleta se utiliza como alternativa al coche.

La Guardia Civil explica que el operativo se desarrollará desde una perspectiva integral y que se centrará especialmente en el uso correcto del casco, el respeto a los límites de velocidad, los adelantamientos antirreglamentarios y la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Según los datos de Tráfico recogidos en la nota, las distracciones, no respetar la prioridad de paso y no mantener la distancia de seguridad continúan siendo algunas de las principales causas de los siniestros viales en la región.

El plan ya ha dejado sus primeros resultados durante el pasado fin de semana. El despliegue permitió controlar alrededor de un millar de motocicletas en todas las islas y se saldó con más de 200 denuncias por infracciones relacionadas con la seguridad vial.

La Guardia Civil ha difundido además una serie de recomendaciones dirigidas a los motoristas. Entre ellas, recuerda la obligatoriedad de utilizar equipamiento protector homologado y advierte del riesgo de circular con camiseta, pantalón corto o chanclas ante posibles abrasiones y quemaduras en caso de accidente. También aconseja practicar una conducción defensiva, aumentar la distancia de seguridad, evitar invadir el carril contrario al trazar curvas y mantener una atención permanente en la carretera.