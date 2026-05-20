Viajes
Casi 6 millones de pasajeros rumbo a Ibiza: Jet2 celebra sus 20 años de vuelos a la isla
La compañía aérea proyecta un aumento del 3% en su oferta de asientos para verano de 2026, sumando una nueva conexión a Londres y reforzando su presencia
E. P.
La compañía aérea Jet2 ha celebrado este miércoles su XX aniversario en la isla de Ibiza, contabilizando en este tiempo más de 5,7 millones de viajeros. Según ha explicado la aerolínea en un comunicado, su primer vuelo entre Eivissa y Leeds tuvo lugar en mayo de 2006
En verano de 2026, la oferta de asientos de Jet2.com crecerá un 3 por ciento para un total de 14 rutas y un pico de 78 vuelos por semana en temporada alta. En relación a las llegadas, habrá hasta 365.000 plazas en llegadas, con una nueva conexión a Londres.
La compañía ha señalado que este verano será el principal operador entre los dos destinos. Así, uno de cada tres vuelos entre Ibiza y el Reino Unido será operado por Jet2. El consejero delegado de la compañía, Steve Heapy, ha reconocido estar "muy contento" por celebrar el 20 aniversario de los vuelos a Ibiza.
"Desde nuestra llegada aquí, hemos demostrado nuestro compromiso con la región aumentando nuestra capacidad y nuestra presencia. La continua inversión y el crecimiento de Jet2 en estos 20 años han generado excelentes oportunidades profesionales y enormes beneficios económicos en toda la región, ya que cada vez más turistas eligen disfrutar de nuestras galardonadas vacaciones", ha declarado.
- Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
- La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
- El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
- Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
- Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
- Un sindicato policial alerta del nuevo 'problema grave' que ya está sufriendo el aeropuerto de Ibiza
- Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
- Detenido en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses