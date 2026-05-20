Casi 6 millones de pasajeros rumbo a Ibiza: Jet2 celebra sus 20 años de vuelos a la isla

La compañía aérea Jet2 ha celebrado este miércoles su XX aniversario en la isla de Ibiza, contabilizando en este tiempo más de 5,7 millones de viajeros. Según ha explicado la aerolínea en un comunicado, su primer vuelo entre Eivissa y Leeds tuvo lugar en mayo de 2006

En verano de 2026, la oferta de asientos de Jet2.com crecerá un 3 por ciento para un total de 14 rutas y un pico de 78 vuelos por semana en temporada alta. En relación a las llegadas, habrá hasta 365.000 plazas en llegadas, con una nueva conexión a Londres.

La compañía ha señalado que este verano será el principal operador entre los dos destinos. Así, uno de cada tres vuelos entre Ibiza y el Reino Unido será operado por Jet2. El consejero delegado de la compañía, Steve Heapy, ha reconocido estar "muy contento" por celebrar el 20 aniversario de los vuelos a Ibiza.

"Desde nuestra llegada aquí, hemos demostrado nuestro compromiso con la región aumentando nuestra capacidad y nuestra presencia. La continua inversión y el crecimiento de Jet2 en estos 20 años han generado excelentes oportunidades profesionales y enormes beneficios económicos en toda la región, ya que cada vez más turistas eligen disfrutar de nuestras galardonadas vacaciones", ha declarado.