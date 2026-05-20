En la ciudad de Ibiza viven 24 personas de más de cien años, el 87,5% son mujeres

El Ayuntamiento de Ibiza ha compartido en su cuenta de Instagram un carrusel con datos curiosos sobre la población del municipio bajo la pregunta: “¿Sabéis cuántas personas hay empadronadas en Ibiza? ¿Hay más hombres o más mujeres? ¿Cuál es la edad media de la ciudad?”.

La publicación recoge información del padrón municipal a fecha 1 de mayo de 2026 y ofrece una radiografía de quién vive actualmente en la ciudad de Ibiza. Uno de los datos más llamativos es el número de personas centenarias. Según el carrusel publicado por el Consistorio, en la ciudad viven 24 vecinos de más de cien años. De ellos, casi el 87,5% son mujeres.

Más de 56.000 personas empadronadas

El municipio de Ibiza cuenta exactamente con 56.549 personas empadronadas, lo que supone alrededor de 1.000 más que el año anterior, según los datos difundidos por el Ayuntamiento.

La población está muy equilibrada entre hombres y mujeres. En concreto, el 50,36% son hombres y el 49,64% son mujeres. Esto significa que en la ciudad hay solo 405 hombres más que mujeres. La edad media de la población se sitúa en 40,96 años.

Tres de cada diez vecinos nacieron en el extranjero

El carrusel también pone el foco en la diversidad de nacionalidades. En Ibiza viven 16.528 personas nacidas en el extranjero, lo que representa el 29,35% del total de la población. Según los datos publicados, Italia es el principal país de nacimiento de los residentes extranjeros, seguido de Paraguay y Colombia. En cuanto a la población infantil, el 11,98% de los vecinos de la ciudad tiene menos de 15 años. La publicación municipal también sitúa la tasa de nacimientos en 13.341.