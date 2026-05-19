Vicent Marí, sobre el proyecto del aeropuerto de Ibiza: "Aena y el Gobierno central han puesto sobre la mesa una ampliación desmesurada"

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, arremetió este lunes contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza que impulsa Aena porque echaría por tierra las medidas de contención turística prevista para la isla y porque el Estado no ha tenido en cuenta a las administraciones locales a la hora de plantear el proyecto de remodelación. "Una mayor llegada de pasajeros significará mayores demandas de movilidad y va en contra de las políticas que estamos impulsando desde el Consell", denunció Marí durante su participación en el Foro del Mediterráneo que organiza Diario de Mallorca.

"Ojalá Aena y el Gobierno central tuvieran esa sensibilidad y no pusieran sobre la mesa una ampliación desmesurada del aeropuerto", lamentó. Marí puso el acento en que, a su juicio, la Administración central ha ignorado al Consell en vez de buscar un consenso en un proyecto de esta envergadura.

En busca de una coordinación

"Tiene que haber una coordinación entre el Estado, que gestiona los aeropuertos, y las instituciones locales, que estamos preocupadas por gestionar el territorio de la manera más sostenible posible. Tenemos una industria [turística] y queremos seguir viviendo de ella durante muchos años. Ampliaciones desmesuradas se pueden cargar todo este esfuerzo que estamos llevando a cabo", incidió el presidente del Consell.

"Solo pido que, de aquí en adelante, Aena y el Gobierno central tengan en cuenta a las administraciones locales, que somos las que conocemos el territorio y sabemos lo que hace falta para mejorar la convivencia entre el turista y el residente, así como la sostenibilidad en general de la isla", concluyó Marí.

El proyecto de ampliación de la terminal de Ibiza, con la que Aena plantea ampliar las 17 puertas de embarque actuales hasta un total de 32, ha recibido hasta el momento un rechazo generalizado tanto por parte de las entidades proteccionistas como empresariales de la isla.