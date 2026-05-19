Tráfico
Un turismo vuelca tras un adelantamiento frustrado en una carretera de Ibiza
En el accidente se ha registrado a la altura del punto de basuras de Can Catoy, entre Sant Miquel y las instalaciones deportivas municipales
Un turismo ha volcado en la carretera de Sant Joan a Sant Miquel cuando su conductor intentaba un adelantamiento, ha perdido el control y ha acabado atravesado en la vía, según confirman desde el Ayuntamiento de Labritja.
En el accidente, que se ha registrado sobre las 9.10 horas de este martes a la altura del punto de basuras de Can Catoy, entre Sant Miquel y las instalaciones deportivas municipales, no se han visto involucrados más vehículos y tampoco ha provocado daños a los ocupantes del turismo, que ha acabado volcado. El conductor (se desconoce si iba solo) ha sido trasladado al Hospital Can Misses por protocolo sanitario.
El turismo ha quedado volcado en uno de los carriles, que ha quedado inutilizado para la circulación. Varios testigos se han desplazado hasta el vehículo para intentar ayudar al conductor hasta que llegaran a la zona las asistencias sanitarias o los servicios de emergencia y la Policía Local de Sant Joan.
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