El senador de Ibiza y Formentera presenta una moción en el Senado para evitar nuevos 'macroparkings' como el de sa Real

El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha presentado una moción sobre movilidad sostenible que se debatirá en la Comisión de Entidades Locales del Senado y que tiene como objetivo principal vetar la construcción de grandes zonas de aparcamiento dentro de los núcleos urbanos de las ciudades.

La iniciativa busca evitar proyectos como el que impulsa el Ayuntamiento de Ibiza frente al colegio Sa Real, donde está prevista la construcción de un aparcamiento de 750 plazas dentro de la ciudad.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la concejala de Obras, Blanca Hernández, en el bulevar Abel Matutes. / Toni Escobar

La propuesta de Ferrer reclama “revisar los planes de movilidad de las ciudades, para que excluyan la construcción de nuevos aparcamientos en el interior de los núcleos urbanos consolidados”. Como alternativa, plantea fomentar la creación de aparcamientos disuasorios en zonas periféricas, con el objetivo de interceptar el tráfico antes de que entre en las ciudades y garantizar buenas conexiones entre estos estacionamientos y el centro urbano.

El senador defiende también que las ciudades deben avanzar hacia “medidas complementarias de restricción del tráfico en los centros urbanos, como ampliar las zonas peatonales, crear zonas de bajas emisiones o limitar la entrada de vehículos”.

En su moción, Ferrer destaca que el macroproyecto de sa Real, que prevé 750 plazas de aparcamiento y afecta a una gran zona verde, “lejos de contar con consenso social, ha generado un rechazo mayoritario entre vecinos y comerciantes de la zona, que han expresado su oposición en reuniones públicas y mediante campañas de recogida de firmas”.

Carpa informativa instalada por el PSOE. / PSOE

El senador lamenta que el Ayuntamiento de Ibiza, gobernado por el Partido Popular, “en lugar de alinearse con las políticas europeas de sostenibilidad, continúe apostando por modelos superados basados en la atracción de vehículos hacia los centros urbanos”.

"Incremento del tráfico, problemas de colapso y ruidos"

Según Ferrer, la creación de esta gran zona de aparcamiento contribuirá a incrementar el tráfico, provocará problemas de colapso y ruidos y supondrá la tala de decenas de árboles y la eliminación de una zona verde con parque infantil durante un periodo de al menos dos años.

El senador sostiene que el proyecto pretende convertir la zona en un foco de atracción de vehículos externos, penalizando a los residentes, que ya están recogiendo firmas contra el aparcamiento.

Ferrer confía en que la construcción de este parking finalmente no salga adelante gracias a la oposición vecinal. “Es necesario promover un cambio de paradigma en la planificación de la movilidad urbana en las islas, orientado a la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora del espacio público”, concluye. La moción está previsto que se debata en la Comisión de Entidades Locales del Senado el próximo 28 de mayo.