Alerta conductores de Ibiza: Santa Eulària limita el acceso de camiones en esta avenida hasta el próximo 15 de octubre

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha restringio temporalmente la circulación para vehículos pesados en la avenida des Cap Martinet, en Jesús, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar la movilidad y reducir las molestias derivadas del tráfico rodado en una vía de elevada intensidad circulatoria.

La medida prohíbe la circulación de vehículos con un peso máximo autorizado superior a 10 toneladas en esta avenida entre el 15 de mayo y el 15 de octubre, coincidiendo con el periodo de mayor afluencia en la zona, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

El Consistorio adopta esta limitación para "apaciguar el tráfico, minimizar el impacto del paso de vehículos pesados y favorecer la vida diaria de los residentes en el entorno de Cap Martinet, una zona que soporta una presión circulatoria importante durante los meses de temporada".

Excepciones de vehículos

La restricción contempla algunas excepciones. Podrán circular los vehículos que deban realizar operaciones de carga, descarga o prestación de servicios, únicamente en días laborables y en horario de 6 a 12 horas. También quedan exentos de esta normativa los autobuses destinados al transporte público o discrecional de viajeros, así como los vehículos adscritos a servicios municipales, emergencias, mantenimiento o prestación de servicios públicos esenciales.