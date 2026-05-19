El PSOE exige a Triguero que retire el macroaparcamiento de sa Real tras la movilización vecinal

El PSOE de Ibiza ha exigido al alcalde, Rafael Triguero, que retire de manera definitiva el proyecto de macroaparcamiento de sa Real tras la movilización vecinal registrada este fin de semana y el creciente rechazo social que, según los socialistas, está generando esta iniciativa.

Desde la formación consideran que las protestas y concentraciones vecinales demuestran que el barrio "ha dicho basta" a un proyecto que, aseguran, ha sido impulsado "sin consenso, sin sensibilidad y de espaldas al vecindario". El PSOE critica que el equipo de gobierno continúe apostando por "un modelo de ciudad propio del pasado", basado, según señalan, en atraer más tráfico y más cemento al centro urbano, en lugar de invertir en transporte público, movilidad sostenible y aparcamientos disuasorios organizados y consensuados.

La concejala socialista Carmen Boned ha afirmado que Triguero ha convertido los barrios de Sa Real, sa Colomina y els Llimoners en el símbolo de una forma de gobernar basada en "la imposición y la falta de diálogo". "Ha menospreciado la oposición vecinal y ahora se encuentra con todo un barrio movilizado contra su macroproyecto", ha señalado Boned.

El PSOE recuerda, además, que el macroaparcamiento supondría la eliminación de más de un centenar de árboles y de una importante zona verde, lo que, según la formación, provocaría un fuerte impacto paisajístico y un incremento del tráfico en el entorno de centros educativos y viviendas. "Es absurdo pretender solucionar los problemas de movilidad de la ciudad rodeando el barrio de sa Real de coches", ha defendido Boned.

Recogida de firmas contra el proyecto

Los socialistas consideran insuficientes las declaraciones del alcalde sobre una posible revisión del proyecto y reclaman su paralización definitiva. “No basta con matizar o reducir el proyecto: lo que pide el barrio es que se abandone completamente esta barbaridad urbanística y paisajística”, ha concluido la concejala.

Asimismo, el PSOE continuará durante esta semana con la recogida de firmas contra el macroaparcamiento, una campaña que, según la formación, fue solicitada por los propios vecinos y sigue sumando apoyos. Para los socialistas, esta movilización evidencia el aislamiento político de Triguero en esta cuestión y demuestra que escuchar al vecindario debe ser una obligación y no una excepción.